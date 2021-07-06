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慶抗疫勝利 紐約英雄大遊行7日登場 下城多處封路

記者洪群超／紐約報導
7月7日紐約市將舉行紙帶大遊行，致敬一線工作人員；圖為2017年紐約市為奪得世界杯冠軍的美國女足舉行紙帶遊行。（市長辦公室提供）
7月7日紐約市將舉行紙帶大遊行，致敬一線工作人員；圖為2017年紐約市為奪得世界杯冠軍的美國女足舉行紙帶遊行。（市長辦公室提供）

紐約市慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行(Hometown Heroes Parade)7日上午11時登場，將是紐約市有史以來規模最大的紙帶遊行。

市交通局6日提醒民眾，遊行將從砲台公園(Battery Park)出發，沿著百老匯(Broadway)一路遊行至市政廳，屆時北至Harrison Street，Worth Street，Chatham Square和Catherine Street，南至Battery Park， Whitehall Feerry Terminal，東至東河邊及西至哈德遜河河邊將封路，提醒車輛駕駛注意。

遊行當天除了全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽(Sandra Lindsay)將擔任領隊外，還有代表各領域一線工作者群體的14輛花車和代表，來自醫院、醫療保健、應急食品、社區照顧、急救人員、運輸、市府雇員、小商家和雜貨鋪、教育和兒童保育、公用事業(水電煤氣)、酒店、建築維護、社區維權團體、通訊及外賣送貨服務等領域的千人隊伍將通過「英雄峽谷」，接受紐約客的歡呼和感謝。

「早安美國」聯合主播羅伯特(Robin Roberts)在遊行結束時將在市政廳公園主持頒獎儀式，對疫情中的一線工作者表達感謝；最近在「美國達人秀」中亮相的諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)護士合唱團將在頒獎典禮上表演，更多特邀嘉賓名單也會陸續公布。

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