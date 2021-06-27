紐約時報廣場光天化日槍響 觀光客被流彈打中

時報廣場27日下午在光天化日之下發生槍擊案。(取自CitizenApp)

曼哈頓時報廣場27日下午光天化日之下，發生一起槍擊 案；一名21歲男性與家人路過位於該區的萬豪酒店(Marriott Hotels)時，突然中彈；據了解，當時附近有另一群觀光 客，在目睹警方將現場圍起後，還以為是某種「表演」，直到警方告知後，才得知發生槍擊案。

根據警方消息，27日下午約5時15分，一名21歲男子與家人從紐約上州 進城觀光，在路過位於第七大道與西45街的萬豪酒店附近，突然背部中彈，在警察趕到現場後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，無生命危險。

警方在西45街的Minskoff劇院外找到彈殼，相信該名受傷男子並非嫌犯鎖定的攻擊目標，目前正在調閱附近監視器，鎖定兩名可疑嫌犯。

據了解，現場有兩群人馬發生爭執，其中一名男子開槍，流彈才會打到該名受害人；「紐約郵報」報導，根據消息供稱，警方正在調查該起事件是否與附近兜售CD的人以及其背後團體有關。

由於該起事件發生在光天化日之下，周末的時報廣場附近有不少觀光客，有一小群觀光客在看到警方到場，將案發地點圍起後，還以為是現場表演，直到警方抵達後告知該群觀光客，發生槍擊案後，才知道事態嚴重。

根據現場目擊者表示，在聽到一聲很大的聲響之後，開始看到附近的人開始逃竄；他表示，一開始還不知道發生什麼事，因為有些人會故意裝出槍響聲來嚇人惡作劇，但在後來才看到警察把現場以封鎖線圍住，才知道真的發生槍擊案。

上個月初在時報廣場，才發生31歲的非法CD販子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)瞄準自己的兄弟開槍，沒想到流彈卻導致路過的一名四歲幼童和一名外州遊客等三名無辜路人受傷；此次意外發生地點，僅離上月案發地點一個街區之遠。