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「該死的中國人」曼哈頓再2起仇恨攻擊 嫌犯拔刀相向

記者張晨／紐約報導
「該死的中國人」曼哈頓再發兩起仇恨攻擊，嫌犯拔刀相向。(本報檔案照)
「該死的中國人」曼哈頓再發兩起仇恨攻擊，嫌犯拔刀相向。(本報檔案照)

曼哈頓21日再發生兩起涉及亞裔受害者的仇恨攻擊案件，嫌犯均爆出帶有如「xxx中國人」的種族歧視性言論，其中一人甚至拔刀相向，好在路人出手相救才及時制止；現市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，第一案案件發生在當日上午11時30分，在位於26街交第六大道處，一名男子走向一名23歲的亞裔女子，先是踢了她的右腿，然後大罵「去你媽的，去你媽的中國人，去你媽的。」(F–k you, you f–king Chinese people, f–k you.)

該女子試圖快步走開，警方稱，但該男子仍不依不饒的追逐罵道，「傻X亞洲人，離我遠點，我要把你打得屁滾尿流！」(You f–king Asian. Get the f–k away from me, I’m going to beat the s–t out of you!)

警方表示，該男子最後甚至拔出了一把刀，好在一名好心的路人看到後上前制止才使得嫌犯停手後逃離了現場。

第二起案件則發生在晚上快7時許，在位於下城翠貝卡附近的錢伯斯街(Chambers Street)交西百老匯(West Broadway)處，一名男子朝一名57歲的亞裔女性大喊「x你，中國人」(F—king Chinese people!)，而當時受害者正和孫輩們一起散步

警方稱，這名男子試圖摸一名外孫的頭，但該女子把孩子拉走了，男子逃離了現場。

市警仇恨犯罪小組已介入調查，並呼籲民眾有知曉上述案件線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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