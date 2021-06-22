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紐約市長民主黨初選 投票看族裔還是政見 華裔各執己見

記者黃伊奕／紐約報導
華裔選民魏先生將市長席位第一票投給了楊安澤。（記者黃伊奕／攝影）
華裔選民魏先生將市長席位第一票投給了楊安澤。（記者黃伊奕／攝影）

22日初選日如期而至，今年紐約市華裔參選人數達新高華裔選民投票激情也明顯高於以往，部分人將選票全部投給了華裔參選人，部分人則更看重參選人政見以及以往社區貢獻，族裔因素放在次位。

此次選舉，從紐約市長到多個市議員席位都能看見華裔名字列在參選人名單上，究竟是投給華裔還是不看族裔看政見，成為不少華裔爭論的話題。

居住在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的魏先生近幾年一直有積極參加投票，他說今年市長有華裔楊安澤參選，也有過去中文媒體上常見的布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)，兩人都是他心中不錯的市長人選，但此前一直沒有決定究竟將第一票投給誰。

魏先生說從華裔情感上他肯定希望看到歷史出現首位華裔市長，但過去有關注亞當斯提出的很多政見，認為是這個城市需要的，「尤其在治安問題上，他多次明確表態要恢復警方攔截盤查，如今治安問題在很多華裔心中占首位。」

對於楊安澤，魏先生說很多他的政見自己並不是很喜歡，也不確定他是否能成為一個好市長，但過去一年仇恨華裔案件的發生，他希望能看到華裔在美各方面地位提高；因此最終魏先生將手中第一票投給了楊安澤，「這一票更多是源自族裔情感，希望他如果當選不要讓我們失望。」

亞裔民主黨俱樂部主席李江華當日也忙著在日落公園幫38市議員選區西語裔參選人祖尼加(Cesar Zuniga)拉票，雖然該席位有華裔林煜參選，但李江華仔細思考之後仍決定支持祖尼加；他說作為華裔肯定希望看到更多華裔出來參選並當選，但民選官員最終還是需要由熟悉社區、懂立法的人擔任，祖尼加過去多年在社區委員會服務的工作經歷，以及以往和華裔社區的互動，最終贏得了他的信任和肯定。

啟揚中心聯合主席羅維宗當日在看到一段選舉站門口各個族裔一起隨著音樂起舞的視頻後，感嘆的說到「希望選舉能做到像嘉年華一樣，不同族裔不同陣營的支持者一樣能共舞，選舉只是生活中一部分，此前無論是誰的支持者，希望過了今天能恢復以往一起把酒言歡。」

李江華(左一)經過思考最終決定支持祖尼加參選。（記者黃伊奕／攝影）
李江華(左一)經過思考最終決定支持祖尼加參選。（記者黃伊奕／攝影）

華裔 紐約市 楊安澤

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