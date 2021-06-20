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未理非裔男子搭話 紐約華女布魯克林被糾纏辱罵

記者黃伊奕／紐約報導
受害者隨後向鏡頭無奈搖了搖頭。（視頻截圖）
受害者隨後向鏡頭無奈搖了搖頭。（視頻截圖）

一名華裔女子日前在布碌崙(布魯克林)下城地鐵站等車時遭一名非洲裔男子騷擾，對方不斷糾纏她後，還以種族歧視言論進行羞辱，女子不予理會後對方繼續羞辱道「你來到我的國家，卻不願意搭理非洲裔男子」、「殺光所有亞洲人」、「婊子」。

https://www.instagram.com/reel/CQE25apjewJ/?utm_source=ig_web_copy_link

（影音來源：Instagram）

據悉，該華女當日正在布碌崙下城的Jay街地鐵站，一名非洲裔男子對她說話時她沒有做出回應，男子因此感到受傷，便開始對華女進行口頭騷擾。

受害者走出地鐵站後，男子仍不依不饒繼續跟在後面辱罵，甚至說出一些種族歧視的話，受害者便拿出手機拍了下來。

根據視頻，華女全程沒有對該男子的騷擾做出回應，對方仍繼續大罵到「你這個亞洲人來到我的國家，卻不願意搭理非洲裔男子」，在經過受害者身旁時繼續辱罵到「應該送一些人回亞洲，把他們都殺掉」。

最後非洲裔男子一邊罵罵咧咧從受害者身邊經過，一邊罵了一句「婊子」，便消失在視頻中，華裔女子也不過對著鏡頭搖了搖頭表示無奈。

視頻中受害者全程帶著口罩，也不願意透露更多個人信息，但將相關視頻發布在了社交媒體上，不少網友對非洲裔男子行為不滿。

警方表示，暫時沒有收到相關案件的報案，也指出疫情期間針對亞裔的仇恨犯罪不斷上漲，但相信仍有很多涉嫌仇恨的騷擾甚至攻擊，因亞裔受害者語言障礙或者其他原因，沒有選擇向警方報案，所以實際上仇恨亞裔案件數量相信要比已紀錄在冊的多得多。

非洲裔男子路過華裔女子身邊時不斷辱罵。（視頻截圖）
非洲裔男子路過華裔女子身邊時不斷辱罵。（視頻截圖）

地鐵站 種族歧視 華女

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