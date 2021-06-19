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辱罵後打亞裔老嫗 紐約史島遊民未被起訴仇恨犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
紐約史島New Lane和Bay街的十字路口處在本月初發生一起攻擊案，一名遊民男子日前在光天化日下，涉攻擊一名七旬亞裔老嫗。(谷歌地圖)
紐約史島New Lane和Bay街的十字路口處在本月初發生一起攻擊案，一名遊民男子日前在光天化日下，涉攻擊一名七旬亞裔老嫗。(谷歌地圖)

紐約史泰登島(Staten Island)一名遊民男子日前在光天化日下，涉攻擊一名七旬亞裔老嫗，用汽水罐敲打對方頭部，已被警方逮捕歸案；檢方未以仇恨犯罪起訴，嫌犯針對攻擊、騷擾等罪名的指控表示不認罪，因未能上交7萬5000元的資產抵押，仍被關押在獄中。

警方表示，在本月6日上午11時20分左右，在位於史島New Lane和Bay街的十字路口處發生一起案件；52歲的遊民蘇利文(John Sullivan)當時身邊經過一名77歲亞裔老嫗，衝著她罵道「我的錢在哪裡？我要拿回我的錢，你這個老亞裔婦女(Big Asian Lady)」。

法律文件顯示，蘇利文和老嫗並不認識，嫌犯講完話後直接舉起手中的一罐冰茶，朝老嫗的頭當街砸下去；受害者的頭部遭割傷，血還流到其右眼部，後來在路人的報警下，警方和急救人員趕往現場，將受害者送往醫院，所幸無生命危險。

警方不久後在案發附近抓到嫌犯，他接著送往李奇蒙丘刑事法庭(Richmond Criminal Court)過堂，被控二級騷擾、攻擊65歲以上長者、非法持有武器等罪名；嫌犯目前對這些指控表示不認罪，法院對其設下7萬5000元的交保費用，嫌犯未能支付而留在獄中，下一次出庭時間是6月28日(周一)。

儘管蘇利文涉發表反亞裔言論，可所有指控沒有被冠上仇恨犯罪；他的代表律師Olivia Clement表示，蘇利文需要接受精神治療，在審查事實和獲得證據前，不要急於作出判斷。

消息指出，這次並非嫌犯首次犯案，他在2019年2月時也曾因涉嫌攻擊他人被捕；在今年5月時他也因攻擊一名長者被控罪，這起案件目前還在審理中，他並沒有認罪。

亞裔 蘇利文 仇恨犯罪

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