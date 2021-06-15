紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

賓州 警方5月22日下午接報稱在卡本郡(Carbon County)附近的一片樹叢中發現一男一女兩具亞裔屍體被包裹在毛料地毯中；根據警方14日調查更新顯示，兩名死者均為住在皇后區法拉盛 的華裔居民——60歲的福州男子潘添建和55歲的吉林女子高景珍，女方生前為法拉盛社區活躍人士，今年3月時還多次做義工捐物。

警方表示，案發當日下午5時10分左右，賓州警方接到報警稱在位於桑洛鎮(Lausanne Township)艾克力路(Eckley Rd.)附近州立公園的一處草叢中發現了兩具屍體被包裹在地毯中；據初步調查顯示，該地為拋屍地，並非第一案發現場，具體的死亡方式和死因尚未確定。

案件報告顯示，男死者潘添建身高5呎3吋，被發現時身穿一件打底衣，外罩小號Hugo Boss襯衫，腳上穿著踝高皮靴，一條棕色皮帶上帶有一個金屬鑰匙夾。

女死者高景珍身高5呎5吋，穿著一件深色背心和一件無商標深色長袖毛衣，袖子上繡有3D花卉圖案。鞋子和褲子同為黑色，右耳戴著一個棕褐色的珍珠耳環。

據悉，高景珍1966年5月8日生於吉林省延吉市，將在賓州Griffiths Funeral Homes出殯，其生前為法拉盛社區活躍人士，曾擔任中國旗袍會紐約 總會副會長，並經營者一家水療會所。

法拉盛社區人士表示，高景珍即使在疫情下也非常活躍，3月時還積極做義工並捐贈物品，與男死者潘添建或為戀人關係；其餘社區人士均拒絕置評，僅表示震驚與哀悼。

發現二人屍體的女子斯特里扎克(Renee Strizak)表示，她在附近居住了近20年，孩子經常在案發地附近玩耍， 她的家人從5月初開始就注意到了樹林中有被捲起來的地毯，但不確定是否與此案有關。

「5月1日和2日，我們騎著沙灘車回家的時候至少經過了那裡三次，我丈夫注意到了地毯，但我們也不確定是否有關聯，光是想到我們經過了那裡，裡面可能包裹著一具死屍，就夠讓人膽戰心驚的了。」她說。