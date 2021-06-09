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紐約市6月底難達接種目標 白思豪:已實現「功能性群體免疫」

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪。(美聯社)
紐約市長白思豪。(美聯社)

州府此前表示，只要全州成年人第一針接種率達到70%，就將取消所有防疫限制，州長葛謨(Andrew Cuomo)甚至預計這一目標下周就能實現；市長白思豪(Bill de Blasio)9日坦言，要在6月底前完成500萬人完全接種的目標已經很難，但他表示，目前在經濟全面重啟的情況下，新冠感染數字仍在繼續下降，說明紐約市已經達到「功能性的群體免疫」。

市府數據顯示，全市已有63.9%的18歲以上居民至少接種一針，距離70%的門檻尚有差距，全市累計接種疫苗超過859萬劑；同時，目前全市的累計已有近439萬人至少接種一針，超過378萬人完全接種。

然而，白思豪曾在今年的市情咨文中定下目標，6月底之前讓500萬市民完全接種；白思豪說，目前要實現這一目標已經「非常困難」，他將此歸咎於嬌生疫苗(Johnson & Johnson)的短暫停打。

不過他也表示，以往經濟重啟往往伴隨疫情數字上升，但目前在全市經濟全面重啟的情況下，疫情數字並沒有上升，說明全市的防疫和接種已經搶在疫情蔓延的前面，可以說實現了「功能性的群體免疫」；市府數據顯示，全市七天平均新冠檢測陽性率不到0.7%，七天平均新增病例169人，均遠低於警戒水平，而且仍處於不斷下降的趨勢。

白思豪 疫情 疫苗

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