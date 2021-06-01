紐約皇后區25年前強姦懸案 靠DNA證據偵破

示意圖。(Photo by Markus Winkler on Unsplash)

25年前， 一名紐約市 曼哈頓的電召車司機涉嫌在皇后區 強姦一名女乘客，此案日前終於告破，憑藉DNA 比對證據，現年58歲的斯圖爾特(Danny Stewart)被捕，面臨一級強姦罪的指控；若罪成，將面臨12年半至25年監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，斯圖爾特因涉嫌在1996年強姦一名女乘客，已被陪審團起訴；被告當時是一名電召車司機，在皇后區牙買加(Jamaica)接上剛下班的受害人，之後持槍威脅並在車裡強姦了她。

斯圖爾特住在曼哈頓西91街，上周在皇后區的州高等法院過堂，被控一級強姦罪；下次開庭為15日，一旦罪名成立，被告將面臨12年半至25年監禁。

凱茲說，這起25年前的懸案得以偵破，是因為此前無法實現的DNA比對；這是皇后區史上偵破的時間最久的懸案。

根據檢方起訴書，1996年9月15日凌晨4時左右，當時23歲的受害人在兩個餐館先後工作完後，在牙買加博生大道(Parsons Blvd.)夾阿切爾大道(Archer Ave.)附近上了一輛電召車。在汽車到達她的住地附近後，她試圖下車，但被告拒絕讓她下車，而是把車開到附近一個黑暗的停車場，拿出一把手槍相威脅，並強姦了受害人。強姦後，被告才允許受害人離開。受害人步行回家，隨後到醫院治療。

檢方表示，當時，此案調查人員在醫院收集了一些性侵犯罪證據包，但由於當時沒有DNA數據庫，未立即對其進行DNA測試。2000年，紐約州犯罪分子DNA數據庫系統啟動，然後紐約市能夠測試其所擁有的每個強姦案證據包。2020年秋天，被告斯圖爾特的DNA進入紐約州系統，出現與1996年這起強姦案證據中匹配的DNA，紐約市和皇后區地區檢察官辦公室很快收到警報；最終逮捕了被告。