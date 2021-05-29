光天化日時報廣場開槍 嫌犯押回紐約受審

時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫被押回紐約受審。(市警提供)

發生在本月8日的曼哈頓時報廣場槍擊案的嫌犯、31歲的穆哈莫(Farrakhan Muhammad)，日前在佛州 落網後，已被移送回紐約市 受審，28日晚被押出曼哈頓南區勤務指揮中心，被控企圖謀殺在內的四項重罪，並被直接送往雷克島(Rikers Island)監獄 關押。

警方表示，莫哈德12日在佛羅里達一麥當勞外的停車場被美國法警(US Marshals)及紐約市警逃犯特遣隊(NYPD's Regional Fugitive Task Force)逮捕，落網時他正和女友還有兩條寵物狗在車內大嚼午餐。

28日下午他被正式帶回紐約受審，被控企圖謀殺(attempted murder)、 攻擊(assault)、威脅他人安全(reckless endangerment)以及非法持有武器(criminal possession of a weapon)四項罪名。

當晚被帶出警局時，穆哈莫身穿白色T恤、牛仔褲、拖鞋及長襪，雙手銬在身後由兩名探員押送，拒絕回答現場記者的問題。

警方稱，其22歲的女友溫格拉(Kristine Vergara)同樣在被捕後被控二級企圖謀殺共謀罪，但目前尚不知她是否也會被引渡回紐約受審，案件仍在調查之中。

警方表示，穆哈莫被捕後拒不承認自己的罪行，向警方稱自己案發時並不在紐約，「我什麼也不知道。」他對警方說，「我幾天前就離開了紐約，我住在新澤西，已經打包好了前往佛州購置房產。」

該槍擊案共造成三名路人受傷，包括43歲的新澤西居民阿爾達娜(Marcela Aldana)和23歲的羅德島州遊客馬格林特(Wendy Magrinat)，以及年僅四歲的幼童馬丁內斯(Skye Martinez)；她在中搶後在醫院接受了手術，所幸並無性命之憂，

警方稱，穆哈莫前科累累，去年他在街上騷擾一對情侶時，被路人阻止，穆哈莫打了該名路人的臉後，將他推到垃圾桶裡而被捕；而此次他被直接送往雷克島監獄，過堂時間未定。