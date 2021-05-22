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紐約市周五晚槍聲不斷 18歲少年中彈身亡

記者張晨／紐約報導
周五晚紐約市槍聲不斷，一少年中彈身亡二目擊者受傷。(記者張晨/攝影)
周五晚紐約市槍聲不斷，一少年中彈身亡二目擊者受傷。(記者張晨/攝影)

紐約市槍擊事件頻發，在氣溫回升的周末案件仍在攀升；布魯克林與皇后區21日晚分別發生兩起槍擊案件，一名少年中彈身亡，另有兩名在戶外就餐的民眾受傷。

位於皇后區遠洛克威(Far Rockaway)海灘30街(Beach 30th St)交西格特大道(Seagirt Boulevard)，一名18歲的少年被槍擊中喉嚨，在聖約翰主教醫院(St. John's Episcopal Hospital)不治身亡。

警方稱，當晚皇后區長島市、羅斯福島橋(Roosevelt Island Bridge)附近也發生了數起槍案，但所幸無人受傷。

而就在半個小時前，在位於布碌崙展望高地(Prospect Heights)華盛頓大道(Washington Avenue)的一家泰國餐廳外，一名41歲的女子在餐廳外面就餐時眼睛被子彈擦傷，而令一名路過的31歲男子腳中槍。

警方稱，開槍的是一名17歲的少年，他在附近公園和人發生爭執，沒想到蔓延至了周邊商戶，兩名受害者也均和其不相識；警方趕到現場後，很快將涉案少年逮捕，並沒收了他的槍枝，名字目前尚未公布。

警方表示，同一晚在布朗士一家療養院內，一名83歲的耆老被人毆打致死，87歲的嫌犯已經被捕，他在Pinnacle Multicare Nursing & Rehabilitation Center將受害者的頭部撞碎。

皇后區 槍擊 紐約市

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