口罩解封 紐約市疫情數創半年來新低 白思豪籲保持謹慎

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)19日表示，紐約市各項疫情數據已經回落至警戒水平以下，創下半年多以來新低。美聯社

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)19日表示，紐約市各項疫情數據已經回落至警戒水平以下，創下半年多以來新低；儘管19日起紐約州全面實施CDC口罩 建議，完全接種者在大多數室內外場合不需戴口罩，但白思豪仍呼籲民眾保持謹慎，並表示已要求市府員工工作時必須戴口罩。

白思豪表示，目前各項疫情數據都在朝著正確的方向變化，很大程度上歸功於疫苗 接種；「目前我們所有的疫情指標已經全部降至警戒水平以下，這是去年10月13日以來首次。」

他說，19日全市將採用CDC的口罩建議，「這確實是非常重要的一天，證明疫苗接種起了作用；如果你接種了，你將享有更多的自由，能更輕鬆的呼吸同時也更安全；如果你沒有接種，最好還是謹慎一點，去打疫苗。」

白思豪強調，在學校、公共交通、醫院和養老院等聚集場所，民眾仍須戴口罩；他敦促民眾，如果無法確定身處的場所是否所有人都打了疫苗，就應該繼續戴口罩；「我們仍然在抗擊疫情，在這種情況下，無論是否接種都應該繼續戴口罩。」

他還說，他已要求市府員工工作時必須戴口罩，「因為時常會有市民前來求助，其中一些人可能沒有打疫苗，我們的員工會和他們接觸，因此還是需要戴口罩。」