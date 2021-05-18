紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

曼哈頓聯合廣場站18日晚高峰間發生一起持械傷人案件，兩人在站台發生爭執，隨後一人拔刀將另一人割傷，該案導致部分地鐵 線路延誤。

警方表示，案發當日下午4時左右，在聯合廣場L線站台上，兩名男子發生口角，隨後演變為肢體衝突；受害者大約45歲，被另一名身穿黑色褲子、黑色帽子和霓虹襯衫的男嫌刺傷。

來源：CBS New York頻道

案發後，受害者被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)進行治療，其送醫時的狀態為有意識但需時刻警惕，而嫌犯也已逃離了現場。

聯合廣場是市警捷運(NYPD Transit Bureau)一個分局所在地，在案件發生後，大批警員湧入站台，根據「每日新聞」報導，目擊者阿雷格里(Maria Paz Alegre)表示，當她下車時，發現站台上的人比以往多了很多，而後一群警察 衝了進來，其中一個跪了下來，自己的視線被長凳和人群擋住，不知道他們在幹些什麼，只聽到大喊，「所有人都出去! 出去!」

她說，自己不得不她從聯合廣場步行回家，因為案件導致L線列車服務中斷。

紐約市 長白思豪前一日宣布，將向地鐵增派250名警察，而市警一名發言人表示，增派的警察只會在早晚交通高峰期出現。

大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority)官員表示，在被封鎖一年多後，警察數量不足以讓民眾感到安全。