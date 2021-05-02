紐約市警仇恨犯罪工作組 教亞裔自衛術防身

專業人士指導民眾學習基本的防身術。(記者朱蕾／攝影)

針對全市仇恨亞裔 罪案激增，紐約市 警「亞裔仇恨犯罪 工作組」(Asian Hate Crime Task Force)2日在皇后區貝賽(Bayside)的Tiger Schulmann綜合武術館，舉辦亞裔仇恨罪案研討會及自身防衛示範班，40餘名亞裔民眾參加，了解仇恨犯罪相關知識，並學習保護自己的基本防衛術。

該武術館負責人Gottoffer表示，該館有很多亞裔學生，最近針對亞裔的仇恨犯罪增加，也讓他擔心，他希望確保亞裔社區安全，此次活動上教參與者一些基本的防身術，包括有效的手掌擊打、踢打方式、抓握反擊等，這些動作易學且練習起來安全，是自我防衛時的有效動作。

亞裔仇恨犯罪工作組負責人吳銘恆(Inspector Tommy Ng)也到場支持活動；他表示，該工作組自2020年成立以來，專門應對針對亞裔的仇恨攻擊行為，市警也增加了在亞裔社區的巡邏，並安排便衣警察來預防和制止此類攻擊事件。

吳銘恆說，為幫助亞裔進一步了解仇恨犯罪以及加強與社區的聯繫，該工作組計畫在全市舉辦一系列亞裔仇恨罪案研討會及自身防衛示範班，此次是首場活動，之後還會在布碌崙(布魯克林)、曼哈頓等多地舉辦，希望增強亞裔民眾的防範意識，學會保護自己。

市警委任的「反仇恨犯罪審查小組」(NYPD Hate Crime Review Panel)成員滕紹駿表示，此活動一推出便受到民眾歡迎，名額很快報滿，「我們向每名參與者贈送一個黃口哨，若自己遭遇攻擊或看到有人被攻擊，都可吹口哨，並報警。」

警方還表示，無論是仇恨或疑似仇恨犯罪的受害人還是目擊者，都請向警方報案，警方會展開積極調查；「亞裔仇恨犯罪工作組」的亞裔探員、警員們隨時能為有語言障礙的受害人提供翻譯、協助等服務；此外，警方不會詢問受害人和證人的移民身分，也不會將此信息提供給其他市府部門和聯邦機構。