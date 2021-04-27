蔡明亮當主角 「大師狂想曲」第2集入選紐約翠貝卡影展

「星際大騙局之登月計劃」劇照。圖／綺影映畫、希望行銷提供

紐約翠貝卡影展 今天公布，以導演 蔡明亮為主角的台灣跨國合作虛擬實境（VR ）影集「大師狂想曲」第2集入選沉浸式作品單元。台灣連續第4年有VR作品在翠貝卡影展亮相。

911恐怖攻擊事件後誕生的翠貝卡影展（TFF）邁入第20屆，預定6月9日至20日舉行，將是2019冠狀病毒疾病大流行後美國首個捨棄線上、回歸實體舉辦的主要影展。

本屆影展沉浸式作品單元（Tribeca Immersive）完整片單今天公布，法國、盧森堡、台灣及英國合作的VR影集「大師狂想曲」（Missing Pictures）第2集入選Virtual Arcade項目。

這部法國導演克萊蒙德諾（Clement Deneux）執導的作品主角為享譽國際影壇的蔡明亮，將在翠貝卡影展全球首映。

「大師狂想曲」系列創作理念是拍出胎死腹中的計畫，知名導演訴說未能登上銀幕的故事，配合特效與動畫輔助，觀賞者透過Oculus Rift、HTC Vive等VR裝置沉浸在創作者的想像世界中。

蔡明亮去年10月參加高雄電影節時說，他將在片中分享童年往事，不只需要當敘述者，表情和肢體也會被鏡頭捕捉下來。

「大師狂想曲」系列預計拍攝5集，每集片長8分鐘。首集「大師狂想曲：阿貝爾費拉拉」（Missing Pictures: Birds of Prey）聚焦美國類型電影大師阿貝爾費拉拉（Abel Ferrara），入圍2020高雄電影節VR 競賽單元。

「大師狂想曲」第2集是最新一部登上翠貝卡影展沉浸式作品單元的台灣VR作品。

2018年，台灣藝術家黃心健與美國音樂家蘿瑞安德森（Laurie Anderson）合作的「沙中房間」（Chalkroom）入選Virtual Arcade項目；2019年，導演李中的「董仔的人」（Mr. Buddha）入選Cinema360項目；2020年，導演許智彥的「舊家」（Home）入選Cinema360項目，導演徐漢強的「星際大騙局之登月計畫」（Great Hoax: The Moon Landing）入選Virtual Arcade項目。