紐約法拉盛優惠周25日登場 30餘商家參與

余鈿崧(左)與顧雅明(右)宣布，25日(周日)起為期一周的「法拉盛優惠周」將登場，歡迎民眾前往當地消費。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing Bid)22日宣布，25日(周日)起為期一周的「法拉盛優惠周」將登場，屆時商改區 將攜手30多家餐廳、美容院、零售店與旅遊公司帶來各類優惠活動，消費者無需出示優惠券，即可享受折扣價格；法拉盛商改區希望借助這場活動刺激當地消費，幫助社區經濟盡快復甦。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，疫情 爆發後，對當地經濟重創，當地有50多家餐廳暫時或永久關閉，另有50%的美容美髮業，沒能熬過今年的春節；他說，為改善當地經濟，吸引更多客源，商改區將從25日(周日)到5月2日(周日)，進行為期一周的「法拉盛優惠周」。

余鈿崧說，實體商家受到網絡零售店與街邊攤販的衝擊，他希望這次活動凝聚不同行業的店家，恢復法拉盛商家的競爭優勢；他說，本次活動聯手餐飲業、美容美髮與零售等行業，在優惠周期間，提供各類促銷活動，消費者只需前往貼有「法拉盛優惠周」標識店家，即可參加優惠活動，還會獲贈商改區提供環保袋。

市議員顧雅明表示，法拉盛小商家的生意因疫情與公車道的實施，較往年同期一再下降；他說，這些小商家不僅要面臨高昂的租金，還要擔憂日益頻發的仇恨亞裔犯罪，他感謝法拉盛商改區的活動，幫助當地商家吸引更多客源，盡快恢復社區經濟。

參加本次優惠活動的商家包括君豪大酒樓、馬路邊邊、川霸王、Fresh Sushi Bar與十秒到雲南過橋米線等餐廳，Helen美容院、美資堂皮膚管理、意境會所等美容美髮店，以及王子酒莊、台北酒莊以及Everyday專賣化妝品店等零售商家與新聯合旅遊公司等，折扣詳情請登www.flushingbid.com查詢。