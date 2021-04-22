我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

「以為閉嘴就能實現美國夢」 亞裔領袖：仇恨真實存在

紐約法拉盛優惠周25日登場 30餘商家參與

記者牟蘭／紐約報導
余鈿崧(左)與顧雅明(右)宣布，25日(周日)起為期一周的「法拉盛優惠周」將登場，歡迎民眾前往當地消費。(記者牟蘭／攝影)
余鈿崧(左)與顧雅明(右)宣布，25日(周日)起為期一周的「法拉盛優惠周」將登場，歡迎民眾前往當地消費。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing Bid)22日宣布，25日(周日)起為期一周的「法拉盛優惠周」將登場，屆時商改區將攜手30多家餐廳、美容院、零售店與旅遊公司帶來各類優惠活動，消費者無需出示優惠券，即可享受折扣價格；法拉盛商改區希望借助這場活動刺激當地消費，幫助社區經濟盡快復甦。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，疫情爆發後，對當地經濟重創，當地有50多家餐廳暫時或永久關閉，另有50%的美容美髮業，沒能熬過今年的春節；他說，為改善當地經濟，吸引更多客源，商改區將從25日(周日)到5月2日(周日)，進行為期一周的「法拉盛優惠周」。

余鈿崧說，實體商家受到網絡零售店與街邊攤販的衝擊，他希望這次活動凝聚不同行業的店家，恢復法拉盛商家的競爭優勢；他說，本次活動聯手餐飲業、美容美髮與零售等行業，在優惠周期間，提供各類促銷活動，消費者只需前往貼有「法拉盛優惠周」標識店家，即可參加優惠活動，還會獲贈商改區提供環保袋。

市議員顧雅明表示，法拉盛小商家的生意因疫情與公車道的實施，較往年同期一再下降；他說，這些小商家不僅要面臨高昂的租金，還要擔憂日益頻發的仇恨亞裔犯罪，他感謝法拉盛商改區的活動，幫助當地商家吸引更多客源，盡快恢復社區經濟。

參加本次優惠活動的商家包括君豪大酒樓、馬路邊邊、川霸王、Fresh Sushi Bar與十秒到雲南過橋米線等餐廳，Helen美容院、美資堂皮膚管理、意境會所等美容美髮店，以及王子酒莊、台北酒莊以及Everyday專賣化妝品店等零售商家與新聯合旅遊公司等，折扣詳情請登www.flushingbid.com查詢。

余鈿崧(左)與顧雅明(右)宣布，25日(周日)起為期一周的「法拉盛優惠周」將登場...
余鈿崧(左)與顧雅明(右)宣布，25日(周日)起為期一周的「法拉盛優惠周」將登場，歡迎民眾前往當地消費。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商改區 疫情

上一則

紐約出生26天孿生嬰兒死於家中 警方認死因可疑

延伸閱讀

孟昭文聯手非洲裔皇后區長 5.2辦反仇恨亞裔遊行

孟昭文聯手非洲裔皇后區長 5.2辦反仇恨亞裔遊行
州眾議員金兌錫 表態力挺楊愛倫、崔榮準參選第20選區市議員

州眾議員金兌錫 表態力挺楊愛倫、崔榮準參選第20選區市議員
法拉盛全新共享辦公室 「財富中心」開幕

法拉盛全新共享辦公室 「財富中心」開幕
關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊
梁文華律師專業地產交易 保障客戶利益

梁文華律師專業地產交易 保障客戶利益

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

2021-04-20 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人