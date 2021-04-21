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紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

記者黃伊奕／紐約報導
紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）
紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）

紐約一名華婦因感染新冠肺炎壓力過大，精神出現異常，原本告知家人計畫從17日從費城返回布魯克林住宅卻突然失聯，家人苦苦尋找多日仍不知下落。

居住在布魯克林7大道交50街附近的華婦陳月英，今年61歲，其侄子表示她前不久在費城打工時不幸感染新冠肺炎，因太過擔憂，開始出現精神異常。

16日晚間8時左右，家人和身在費城的陳月英電話溝通後，她表示計畫第二天坐大巴返回布魯克林，但是之後家人不僅沒能接到她也突然徹底失去了聯繫。

家人苦苦尋找多日無果，突然在微信群裡發現有名路人拍下了陳月英視頻，視頻裡陳月英仍在費城，當時一個人坐在一個大樹旁狀態十分不佳；拍攝視頻的好心人稱「我在布魯克林看到過她，她手機也停機了，精神好像有些不正常，指背後一個白色的房子是她兒子的家，但這個房屋屋主是一個白人，還把她趕了出來。」

陳月英的侄子和兒子在看到視頻後，連夜已趕去了費城，但仍未找到她，之前拍攝視頻的人也無法聯繫上；他們說「視頻裡陳月英看上去明顯體力不支，也不知道這幾天有沒有吃東西，我們非常著急。」

陳月英家人現在求助廣大民眾，如果有得知其下落者，請立即與他們聯繫，電話(646)441-0366或(425)773-3636。

費城 布魯克林 新冠肺炎

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