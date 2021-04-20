紐約長島超市前員工濫殺釀1死2傷 跳上巴士逃離

長島「Stop & Shop」超市發生槍擊案。(ABC7視頻截圖)

紐約長島 西罕普斯狄(West Hempstead)的「Stop & Shop」超市的一間辦公室，20日中午發生槍擊 案，造成至少一人死亡，兩人受傷，其中一名傷者被擊中胸部，另一名被擊中肩膀。嫌犯作案後攜槍逃逸，警方正在全力抓捕。

警方表示，槍擊案發生在20日中午11時左右，嫌犯進入位於西罕普斯狄櫻桃谷大道(Cherry Valley Ave.)50號的「Stop & Shop」超市的二樓，在經理辦公室裡向員工開槍，一名49歲的男員工死亡，還有兩名員工受傷，有生命危險。

警方表示，開槍嫌犯為31歲的長島男子威爾遜(Gabriel Dewitt Wilson)，曾經或現在是該超市員工，使用一把小手槍作案，尚未被逮捕。

納蘇郡警察 局局長賴德(Patrick Ryder)表示，當時商店裡有幾百名購物者。

事發後，警方疏散超市內的顧客和工作人員，並請附近居民在警方在現場調查期間留在家裡；西罕普斯狄學區暫時封鎖，不允許進入學校教學樓。

「Stop & Shop」超市總裁里德(Gordon Reid)在一份聲明中說，「這種暴力行為令我們感到震驚和傷心。我們向遇難者的家屬、我們的同事、顧客和對這一悲局作出快速反應的執法人員表示敬意。目前，我們正在與當地執法部門全面合作進行調查。這家超市將一直關閉，直至另行通知，感謝長島社區在這一困難時期的支持。」

警方表示，嫌犯身高約6呎2吋，作案時身穿黑色上衣，戴黑色棒球帽，最後一次被看到時是在罕普斯狄大道(Hempstead Turnpike)上向西逃逸。