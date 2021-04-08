紐約市公校新規：7天內學校現4例以上確診 關閉10天

市府8日宣布紐約市公校防疫新規，七天內學校現四例以上確診才需關閉十天。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)8日宣布紐約市公校 防疫新規，從下周一(12日)起，如果一所學校七天內出現四起或以上新冠確診病例，該校須關閉十天，十天後若無新病例，學生可以返回課堂；他並鼓勵家長抓緊在9日(周五)為學生申請從線上教學轉回實體課。

市府本周取消目前在公校實施的「兩例確診即關閉學校」的新冠防疫規定，該規定下，若同一公校建築內不同班級出現兩例或以上新冠感染病例，就須暫時關閉24小時，若檢測追蹤人員無法確認病例之間的關聯，公校就須關閉十天。

8日宣布的新規將病例範圍從公校樓宇縮小至單獨學校，如果七天內該校不同教室內出現四起或以上確診，才需要關閉十天，若七天內出現四例以下確診，那麼則要在該校加大新冠檢測力度，將每周檢測人數增至40%；不過出現確診的同一教室內學生和教室需要隔離觀察十天，若十天後該教室內沒有新確診，學生則可返回教室。

白思豪表示，公校防疫新規能保證減少關校頻率，提供教學時間上更多的穩定性。

根據教育局數據，8日全市共有25棟教學樓因出現兩例以上新冠病例，而暫時關閉24小時。

白思豪還提醒家長，9日是本學年學生可以選擇從線上轉回實體課程的最後一天，有意向的學生和家長需要盡快登錄教育網站操作。

白思豪再次表示，9月全市公校定會全面重開，預計6月底前全市能夠500萬人接種疫苗，9月前該數字能增至600萬人。