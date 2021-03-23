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科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

紐約7旬華男 遭非裔連擊十拳倒地

記者張晨／紐約報導
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

曼哈頓華埠22日下午發生一起無故攻擊案件，一名七旬的華裔酒店員工在工作地遭一非洲裔男子毆打至倒地，該男子有多次無辜攻擊他人的逮捕歷史；案發後，其前往市警六分局自首，隨後被轉移至案發地的華埠轄區市警五分局進行案件處理和審問，目前無證據表明其作案動機和仇恨犯罪相關，但警方表示，案件依舊在調查之中。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日下午4時10分左右，在位於包厘街(Bowery)143號一家廉價旅店中，一名非洲裔男子因為不滿屋內拖布和清潔狀態和一名70歲的華裔員工抱怨，隨後交涉未果而轉為憤怒。

在警方提供給的監控錄像中顯示，嫌犯和受害者面對而立，該人一拳將老者擊倒，隨後又不停在連擊了十數拳才停止，周圍的綠植都被撞倒在地，而當時受害者身邊站有另外兩人，看到攻擊發生，先是愣了一下，但卻沒有行動。

警方稱，案發後該非洲裔男子前往市警六分局自首，而其前幾天才剛剛因為無故攻擊被逮捕，如今被轉移至案發地轄區市警五分局進行後續案件處理；其曾有多次無故攻擊他人的歷史，尚不清楚此次攻擊是否處於仇恨犯罪的動機。

五分局表示，像是攻擊此案中的年長者，將會以重攻擊罪被起訴。

華埠 華裔 仇恨犯罪

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