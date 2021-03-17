亞城濫殺案引憤怒 紐約亞裔團體、民代等譴責

紐約市府公布系列支持亞裔社區、反對攻擊亞裔的宣傳資料，提供民眾一站式舉報和求助資源。（市府提供）

亞特蘭大按摩院槍案造成以亞裔 為主的八人死亡，引發全美譁然；作為全美亞裔最集中的紐約，各級民代、各族裔社區與團體，17日都發表最嚴厲譴責針對亞裔暴行的聲明，表態與亞裔社區站在一起。

影音來源：州長辦公室

州長葛謨在記者會上悼念亞城槍案死者，表示目前雖然該案有待進一步調查，但針對亞裔的仇恨犯罪 猛增是不爭的事實，「仇恨亞裔犯罪必須立即停止」；他說，不允許再講「中國病毒」，仇恨和分裂必須停止，民眾應從傷痛中癒合。

紐約市 長白思豪表示，「對亞裔社區的攻擊，就是對我們所有人的攻擊，我們有力量打回去」。他指出，市府出台打擊針對亞裔仇恨犯罪專門網站：http://nyc.gov/StopAsianHate，上有所有停止亞裔仇恨相關宣傳資料以及民眾可用資源，一站式給予民眾舉報亞裔仇恨犯罪訊息和可用資源；同時，市警也已加強在亞裔集中社區的巡邏警力。

華裔國會眾議員孟昭文，州眾議員牛毓琳，州參議員劉醇逸，市議員顧雅明、陳倩雯，以及選區亞裔居民眾多的國會眾議員瑪麗奧，州眾議員白彼得、寇頓，州參議員郭納德、史塔文斯基，以及正在競選紐約市長的楊安澤、市主計長斯靜格、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯等，也都紛紛發表聲明譴責此暴行，並都指出這是近期針對亞裔攻擊案件的又一慘痛案例，大家要堅定跟亞裔社區站在一起，打退這一波仇恨犯罪浪潮。

州檢察長詹樂霞指出，沒有人應當生活在被襲擊的恐懼之下，其辦公室將以最強力量打擊一切仇恨行為，民眾發現任何歧視或仇恨言行，立即撥打電話(800)771-7755。

全美最大的華裔菁英組織百人會當日與全美最著名的反仇恨民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)聯合發表聲明，指出近來這一波攻擊亞裔的事件「令人恐懼、傷心且無法接受」，「亞裔美國人也是美國人，此無可置疑；而這類仇恨行為在美國無立足之地。」

除了華人策劃協會、亞洲人平等會、亞美聯盟等亞裔組織嚴厲譴責此次暴行外，紐約移民聯盟也聲明指出，針對亞裔社區的襲擊，是對所有人的襲擊，更是對移民社區的襲擊，呼籲所有民選官員和所有族裔社區都站出來，讓仇恨犯罪者受到應有制裁。

全美最大的非洲裔民權組織全國行動網路(National Action Network)也宣布，在18日召開特別會議，展現和亞裔社區堅定站在一起；亞美聯盟則訂於19日晚6時在曼哈頓聯合廣場，為亞城襲擊案死難者舉行燭光悼念儀式。