我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞城槍手動機未明確 拜登：針對亞裔暴行令人不安

參院無異議通過 戴琪將任首位華裔貿易代表

因應亞城按摩院槍案 紐約市警增強亞裔社區警力

記者張晨／紐約報導
響應亞特蘭大按摩院槍擊，紐約市警反恐處亞裔社區加大警力駐守。(記者張晨/攝影)
響應亞特蘭大按摩院槍擊，紐約市警反恐處亞裔社區加大警力駐守。(記者張晨/攝影)

喬州亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊案件，截至晚間已有八人死亡，確認其中的六名是亞裔女性；紐約市警17日加大了全市亞裔社區的警力，以保證民眾安全。

案件發生後，紐約市警反恐處(Counterterrorism Bureau)表示，正在「密切監視」發生在亞特蘭大的連環槍擊案件，「雖然我們不知道和#NYC有什麼關係，但出於謹慎，我們將在全市的各亞裔社區部署更多警力以備緊急情況發生。」

目前仍不清楚按摩院槍擊案的動機，但這些商家的員工和經營者主要是亞洲人。

市議長張晟(Corey Johnson)當晚也發推文表示，些襲擊案件發生之際，全美各地都出現了反亞裔犯罪的浪潮，包括紐約。

「在我們已經看到反亞裔暴力激增之際，這是一種可怕的犯罪行為。」他表示，紐約必須和亞裔社區站在一起，捍衛他們的安全，並為逝者家屬祈禱。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在17日早間的記者會上澄清，該起案件和紐約市沒有聯繫，但仍然在曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)8大道以及皇后區法拉盛加強了警力駐守。

「市警正在評估我們在亞特蘭大看到的情況，尋找任何可能我們需要了解的額外信息和線索。 」白思豪說，「但我想向所有的紐約人保證，尤其是亞裔居民，我們都在這裡支持你們並保證你們的安全。 」

亞特蘭大警方已於當晚逮捕了21歲喬州男子龍恩(Robert Aaron Long)，案發地點為員工以亞裔居多的按摩店，警方尚未確認是否涉及針對亞裔民眾的歧視及仇恨犯罪。

紐約市 亞裔 亞特蘭大

上一則

州眾議會外聘律所領導葛謨彈劾調查 被指有利益衝突

延伸閱讀

白思豪推性工作者除罪化 嚴打人口販賣

白思豪推性工作者除罪化 嚴打人口販賣
加快接種 紐約市長白思豪籲聯邦疫苗直送城市

加快接種 紐約市長白思豪籲聯邦疫苗直送城市
白思豪：紐約上門接種服務全市開放

白思豪：紐約上門接種服務全市開放
競選基金PK／楊安澤獲逾1.5萬個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄

競選基金PK／楊安澤獲逾1.5萬個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄
外州客免隔離？白思豪抨愚人節玩笑

外州客免隔離？白思豪抨愚人節玩笑
市警改革第2階段 5原則根除種族主義

市警改革第2階段 5原則根除種族主義

熱門新聞

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮
仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治
亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰
剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡