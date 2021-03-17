因應亞城按摩院槍案 紐約市警增強亞裔社區警力

響應亞特蘭大按摩院槍擊，紐約市警反恐處亞裔社區加大警力駐守。(記者張晨/攝影)

喬州亞特蘭大 16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊案件，截至晚間已有八人死亡，確認其中的六名是亞裔 女性；紐約市 警17日加大了全市亞裔社區的警力，以保證民眾安全。

案件發生後，紐約市警反恐處(Counterterrorism Bureau)表示，正在「密切監視」發生在亞特蘭大的連環槍擊案件，「雖然我們不知道和#NYC有什麼關係，但出於謹慎，我們將在全市的各亞裔社區部署更多警力以備緊急情況發生。」

目前仍不清楚按摩院槍擊案的動機，但這些商家的員工和經營者主要是亞洲人。

市議長張晟(Corey Johnson)當晚也發推文表示，些襲擊案件發生之際，全美各地都出現了反亞裔犯罪的浪潮，包括紐約。

「在我們已經看到反亞裔暴力激增之際，這是一種可怕的犯罪行為。」他表示，紐約必須和亞裔社區站在一起，捍衛他們的安全，並為逝者家屬祈禱。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在17日早間的記者會上澄清，該起案件和紐約市沒有聯繫，但仍然在曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)8大道以及皇后區法拉盛加強了警力駐守。

「市警正在評估我們在亞特蘭大看到的情況，尋找任何可能我們需要了解的額外信息和線索。 」白思豪說，「但我想向所有的紐約人保證，尤其是亞裔居民，我們都在這裡支持你們並保證你們的安全。 」

亞特蘭大警方已於當晚逮捕了21歲喬州男子龍恩(Robert Aaron Long)，案發地點為員工以亞裔居多的按摩店，警方尚未確認是否涉及針對亞裔民眾的歧視及仇恨犯罪。