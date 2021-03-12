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第七名女性指控騷擾 葛謨再拒絕辭職

記者金春香／紐約報導
第七名女性指控，葛謨再拒絕辭職。 （州長辦公室提供）
第七名女性指控，葛謨再拒絕辭職。 （州長辦公室提供）

12日再有一名前州長辦公室女性職員指控葛謨(Andrew Cuomo)騷擾，並有近60名紐約州議員及紐約國會代表團(New York's Congressional delegation)逾十名民主黨籍成員要求其下台，但葛謨12日在電話會議上再次表示，不會辭職，並稱自己是「抹殺文化」(cancel culture)的受害者。

「紐約」雜誌12日發布的文章指出，已經有30名女性出面訴說她們在與葛謨工作和接觸過程中的遭遇，並有第七名前員工稱葛謨因其外貌而雇用自己，隨後遭受葛謨的言語和精神虐待。

這名葛謨前助理自稱Kaitlin，2016年她在一家政治遊說公司工作，在該公司舉辦的一場籌款活動遇到葛謨，「葛謨說我應該在州府工作」，然後還用一種類似於跳舞的姿勢摟住她，「我當時覺得這是我有生之年遇到的最奇怪的交談，而且我很想告訴他『不要碰我，大家都在看著呢』。」活動後幾天，Kaitlin就接到州府電話讓她去進行工作面試並順利得到工作，但她覺得州長辦公室之所以會給她打電話，只是因為葛謨喜歡她的長相，「否則怎麼會有人在兩分鐘交談後就叫你去面試呢？」

Kaitlin在開始州府工作後，被要求穿著昂貴的裙子和高跟鞋上班，有一次葛謨看到她傳紅格子襯衫上班後，說她像「伐木工人」；另有一次葛謨讓她在自己的電腦上幫忙尋找汽車配件，而葛謨全程就在她身後，當時她身穿裙子和高跟鞋，還不得不彎著身子在電腦前，讓她感到極不舒服。

還有一次葛謨因為Kaitlin不小心掛斷葛謨的電話，而被葛謨威脅要毀掉自己的職業，不久後她就辭職。

葛謨12日說，人們知道玩政治遊戲、向「抹殺文化」低頭以及真相者三者之間的區別，並再次表示「我是民眾而非政客選舉出來的」，呼籲大家等待獨立調查團隊的調查結果。

葛謨稱自己不會推測任何指控者的動機，但以過去作為州檢察長的經驗，他發現很多人做很多事情是出於不同原因的，「我沒有騷擾過任何人，我沒有虐待或攻擊過任何人。」

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