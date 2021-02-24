紐約川普大廈租戶流失 Tiffany將搬離 Gucci續約留守

Tiffany珠寶店決定搬離第五大道上的川普大廈，搬回舊址。(記者曹健╱攝影)

位於曼哈頓第五大道的川普 大廈(Trump Tower)，在新冠疫情衝擊下，不少精品店租戶流失，Tiffany珠寶店就宣布不再續約，使大廈年損失租金 700萬元；不過該棟大廈最大的商業租客Gucci，去年與大廈協議以更優惠的租金延長租約，年租金為1870萬元。

彭博報導，川普大廈的精品租客Tiffany，不再與川普大廈續約；Tiffany於2018年，以年租700萬元，租下川普大廈位於東57街6號上、7萬4000平方呎的店面，作為前旗艦店裝修期間的暫時旗艦店和零售店址。

Tiffany宣布，將於2022年中，結束與川普大廈的租約後，搬回原本位於第五大道的舊址；據報導，Tiffany不再續約的原因與政治因素無關。

「紐約時報」報導，大廈最大租戶Gucci，於2020年與大廈協議，將原定在2026年到期的租約，以更優惠的租金再延長；Gucci於2006年與大廈簽訂20年長期租約，租下位於第五大道721-725號、占地近5萬平方呎的店面。

對於這項交易，Gucci拒絕評論；根據知情者表示，Gucci要求川普集團(Trump Organization)對租約內容簽下保密協定。

由於新冠肺炎影響，紐約市 觀光產業仍在掙扎，在Tiffany搬走後，川普集團得找尋下一個商業租客，來填補這個占地五層樓的零售店面；在民主黨州的紐約市，想要找到下一個租戶預計將相當困難。

商業房產經紀公司Wharton Property Advisors總裁Ruth Colp-Haber表示，該店面對商業租戶來說仍是相當好的單位，但川普執政的政績恐怕也是造成招商不易的原因；她表示，該店面位於黃金地段，且大廈、空間等條件都相當好，不過打算承租該店面的商業租戶，擔心外界會將公司聲譽與政治立場加以聯想，因此想要找到適合租戶，將需一段時間。