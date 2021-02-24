我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爭平等抗疫 白宮下月發2500萬免費布口罩

戴琪談對中策略：要邊嚼口香糖、邊下西洋棋

紐約川普大廈租戶流失 Tiffany將搬離 Gucci續約留守

記者顏嘉瑩／紐約報導
Tiffany珠寶店決定搬離第五大道上的川普大廈，搬回舊址。(記者曹健╱攝影)
Tiffany珠寶店決定搬離第五大道上的川普大廈，搬回舊址。(記者曹健╱攝影)

位於曼哈頓第五大道的川普大廈(Trump Tower)，在新冠疫情衝擊下，不少精品店租戶流失，Tiffany珠寶店就宣布不再續約，使大廈年損失租金700萬元；不過該棟大廈最大的商業租客Gucci，去年與大廈協議以更優惠的租金延長租約，年租金為1870萬元。

彭博報導，川普大廈的精品租客Tiffany，不再與川普大廈續約；Tiffany於2018年，以年租700萬元，租下川普大廈位於東57街6號上、7萬4000平方呎的店面，作為前旗艦店裝修期間的暫時旗艦店和零售店址。

Tiffany宣布，將於2022年中，結束與川普大廈的租約後，搬回原本位於第五大道的舊址；據報導，Tiffany不再續約的原因與政治因素無關。

「紐約時報」報導，大廈最大租戶Gucci，於2020年與大廈協議，將原定在2026年到期的租約，以更優惠的租金再延長；Gucci於2006年與大廈簽訂20年長期租約，租下位於第五大道721-725號、占地近5萬平方呎的店面。

對於這項交易，Gucci拒絕評論；根據知情者表示，Gucci要求川普集團(Trump Organization)對租約內容簽下保密協定。

由於新冠肺炎影響，紐約市觀光產業仍在掙扎，在Tiffany搬走後，川普集團得找尋下一個商業租客，來填補這個占地五層樓的零售店面；在民主黨州的紐約市，想要找到下一個租戶預計將相當困難。

商業房產經紀公司Wharton Property Advisors總裁Ruth Colp-Haber表示，該店面對商業租戶來說仍是相當好的單位，但川普執政的政績恐怕也是造成招商不易的原因；她表示，該店面位於黃金地段，且大廈、空間等條件都相當好，不過打算承租該店面的商業租戶，擔心外界會將公司聲譽與政治立場加以聯想，因此想要找到適合租戶，將需一段時間。

川普大廈臨街的兩個最大租戶，北邊的Tiffany珠寶店決定搬離，南邊的Gucci...
川普大廈臨街的兩個最大租戶，北邊的Tiffany珠寶店決定搬離，南邊的Gucci精品店則續約。(記者曹健╱攝影)

川普 紐約市 租金

上一則

女劫匪布魯克林華社地鐵站作案 警方通緝

延伸閱讀

領福利禁申請綠卡 高院受理川普政府「公共負擔」上訴

領福利禁申請綠卡 高院受理川普政府「公共負擔」上訴
共和黨反川大咖羅穆尼：若川普再戰2024 黨內還是派他

共和黨反川大咖羅穆尼：若川普再戰2024 黨內還是派他
川普做四年荷包滿滿 家族企業收入上看17.9億元

川普做四年荷包滿滿 家族企業收入上看17.9億元
伊朗禁UN核檢驗 向美施壓解除制裁

伊朗禁UN核檢驗 向美施壓解除制裁
不是川普的政策都不好 「食物盒」計畫被爭取保留

不是川普的政策都不好 「食物盒」計畫被爭取保留
共和黨與川普的前景堪憂

共和黨與川普的前景堪憂

熱門新聞

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損
自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵