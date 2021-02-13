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巴德音樂學院辦「春之聲」新春音樂會 今晚線上免費看

記者洪群超／紐約報導
巴德美中音樂研習院主辦的「春之聲」中國新年音樂會今年改為線上舉行。（主辦方提供）
巴德美中音樂研習院主辦的「春之聲」中國新年音樂會今年改為線上舉行。（主辦方提供）

由紐約巴德音樂學院美中音樂研習院舉辦的「春之聲」中國新年音樂會，今年因新冠疫情將改為線上舉辦，除了有「走西口」、「太陽出來喜洋洋」等膾炙人口的中國傳統名曲外，還有將在此場音樂會進行美國首演的「青年中國隨想曲」；音樂會將呈現中西樂器合奏，由來自美、中、台多地樂團合作，讓民眾在家即可免費欣賞一場中西結合的音樂盛宴。

巴德美中音樂研習院主辦的「春之聲」中國新年音樂會去年在曼哈頓的林肯中心首演，中國傳統樂器和西洋管弦樂的和鳴贏得滿堂彩；今年因應疫情，音樂會改在線上舉行，但也讓更多觀眾足不出戶便能在家欣賞。

音樂會由巴德美中音樂研習院院長、指揮家蔡金冬執棒巴德當代樂團(The Orchestra Now)，為音樂會全新錄製六首音樂作品，包括作曲家鮑元愷創作的中國民歌主題管弦樂組曲「炎黃風情」系列中的「走西口」、「夫妻逗趣」、「猜調」和「太陽出來喜洋洋」，還有中國傳統名曲「良宵」，以及青年作曲家李劭晟為鋼琴與樂隊而作的「青年中國隨想曲」。

其中，「青年中國隨想曲」為美國首演，創作靈感來源於李劭晟在美中兩國生活的經歷和視角，以當今奮鬥在不同領域的青年作為創作主題，對青春和奮鬥進行謳歌和讚美；此外，音樂會的主持人之一、也是琵琶演奏家吳蠻也將在會上首演新作「樂江南」。

除此之外，來自中國的中央音樂學院民族室內樂團也將在此次音樂會上，演繹象徵迎接新時代喜悅之情的「歡慶序曲」以及中國民樂名曲「春江花月夜」；而台灣當代傳奇劇場也將帶來傳統京戲和西方經典作品結合的跨文化戲劇作品「仲夏夜之夢」。

音樂會還講演奏著名華裔作曲家譚盾創作的第一號互聯網交響曲《英雄》（The Internet Symphony No.1, Eroica），致敬疫情中奮戰在一線的英雄，由香港中樂團和YouTube交響樂團分別演繹中國樂器和西洋管弦樂兩個不同版本；中國國家大劇院管弦樂團將帶來作曲家于京君近作「日新」。

音樂會13日(周六)晚8時開始，在巴德費舍爾表演藝術中心（Fisher Center at Bard）的網站免費向公眾播放；民眾需在音樂會開始前，登錄https://www.barduschinamusic.org/events/sound-of-spring-2021 ，提前註冊。

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