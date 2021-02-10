紐約皇后區、布魯克林再設2大規模接種點 24日開門

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日表示，州府將與聯邦政府 合作，在皇后區 和布魯克林開設兩座大規模新冠疫苗 接種點，以緩解非洲裔、西語裔社區醫療資源、疫苗資源稀缺的問題；葛謨表示，兩座接種點預計每天的接種量為3000劑，疫苗由聯邦政府單獨提供，僅為所在區的民眾接種。

葛謨表示，新冠疫情暴露出美國公共衛生體系的失敗，更暴露出結構性的種族主義；數據顯示，新冠導致死亡的非洲裔數量為白人的兩倍，西語裔為白人的1.5倍；同時，67%的非洲裔社區缺少醫生。

他說，川普此前計畫利用傳統連鎖藥房分發疫苗，他第一時間就指出此舉將導致有色人種社區缺少疫苗；為增加非洲裔和西語裔社區的疫苗供應，州府將和聯邦政府在皇后區和布魯克林設立大規模接種點，皇后區接種點位於牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)，布魯克林的接種點位於艾福斯學院(Medgar Evers College)。

兩個接種點將於2月24日開放，僅為所在區的民眾接種，每天預計接種3000劑，將成為全州規模最大的接種點；兩個接種點的疫苗均為聯邦政府單獨提供，聯邦政府也將派人手參與運營。