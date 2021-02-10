我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：拜登政府擱置強制TikTok出售計畫

川普彈劾案兩造辯論 民主黨稱川普「煽動統帥」

紐約皇后區、布魯克林再設2大規模接種點 24日開門

記者和釗宇／紐約報導

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日表示，州府將與聯邦政府合作，在皇后區和布魯克林開設兩座大規模新冠疫苗接種點，以緩解非洲裔、西語裔社區醫療資源、疫苗資源稀缺的問題；葛謨表示，兩座接種點預計每天的接種量為3000劑，疫苗由聯邦政府單獨提供，僅為所在區的民眾接種。

葛謨表示，新冠疫情暴露出美國公共衛生體系的失敗，更暴露出結構性的種族主義；數據顯示，新冠導致死亡的非洲裔數量為白人的兩倍，西語裔為白人的1.5倍；同時，67%的非洲裔社區缺少醫生。

他說，川普此前計畫利用傳統連鎖藥房分發疫苗，他第一時間就指出此舉將導致有色人種社區缺少疫苗；為增加非洲裔和西語裔社區的疫苗供應，州府將和聯邦政府在皇后區和布魯克林設立大規模接種點，皇后區接種點位於牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)，布魯克林的接種點位於艾福斯學院(Medgar Evers College)。

兩個接種點將於2月24日開放，僅為所在區的民眾接種，每天預計接種3000劑，將成為全州規模最大的接種點；兩個接種點的疫苗均為聯邦政府單獨提供，聯邦政府也將派人手參與運營。

編輯推薦

  • 在美國，新冠疫苗仍處於優先群體接種階段，但不少人開始在網路分享疫苗接種體驗，其中就包括紐約客們熟知喜愛的臉書專頁版主「NYDetour」。聽聽「NYDetour」分享了他優先接種疫苗的原因，也詳細回顧了打兩針輝瑞疫苗的全過程。
疫苗 聯邦政府 皇后區

上一則

紐約大型運動娛樂場館23日起重開 須提供3日內陰性證明

下一則

紐約花旗球場接種點開放 首周疫苗量不到洋基球場7%

延伸閱讀

紐約大型運動娛樂場館23日起重開 須提供3日內陰性證明

紐約大型運動娛樂場館23日起重開 須提供3日內陰性證明
孔廈等11社區設臨時疫苗接種點

孔廈等11社區設臨時疫苗接種點

「你死定了」 布碌崙男子地鐵站遭人刺穿臉

「你死定了」 布碌崙男子地鐵站遭人刺穿臉
對戰馬刺手役 格林超遠三分沒中 勇士抱憾輸球

對戰馬刺手役 格林超遠三分沒中 勇士抱憾輸球
紐約12歲華裔男童仍不知下落 家人苦苦尋找

紐約12歲華裔男童仍不知下落 家人苦苦尋找
紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形

紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形

熱門新聞

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30

1張圖／紐約州新增確診7866例 138人死

2021-02-09 20:50
紐約市周日迎來本周第二場暴風雪，預計將帶來最多七吋的積雪，降雪量遠不如1日的17吋。Getty Images

積雪7吋 ! 紐約市周日再迎降雪 下周還有兩波

2021-02-07 14:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論