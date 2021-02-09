紐約12歲華裔男童仍不知下落 家人苦苦尋找

朱瑞恩。（62分局提供）

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉12歲的華裔男童朱瑞恩(Ryan Zhu，音譯)6日從家中外出後失聯，家人直到9日仍在苦苦尋找，朱母表示期間僅有兒童福利 和保護區(ACS)工作人員上門調查但至今仍下落不明，「兒子一刻沒回到身邊，我一刻都不能安心。」

據悉朱瑞恩報住布碌崙86街交14大道附近，自5日晚間11時最後一次被見到後失聯多日，加上7日曾下過一場大雪，朱瑞恩的失聯獲得社區廣泛關注，民眾頻繁轉發相關信息。

之後曾傳出消息稱朱瑞恩已經被成功找到，朱母9日澄清說至今仍不知兒子下落，「我們仍在不停的尋找，也希望得知他下落的民眾能提供線索。」

朱母表示5日因兒子上網課時玩遊戲批評並動手打了他一下，之後兒子一直在鬧情緒，晚間11時自己去睡覺時朱瑞恩仍在家中，第二天起來後卻不見了；一開始以為他去了兩個街口外妹妹家，之後確定不在那邊便立刻報了警。

朱母表示兒子失聯後，自己和家人不斷在外尋找，但除了兒童福利保護局上門調查情況外，仍沒有兒子任何信息；朱母稱兒童福利保護局工作人員主要是詢問過去是否有虐待兒子，並檢查了家裡女兒身上是否有傷痕；「我一開始以為是兒童福利保護局有兒子下落，但是他們拒絕告訴我任何信息，只告訴我兒子一天沒回到我身邊，我就應該繼續尋找。」

朱母說兒子才從外州搬來紐約 ，過去因疫情一直在上網課，在紐約幾乎沒有朋友，「我們能做的就是每天不斷在街上搜尋，直到確定他平安無事的回到我們身邊。」

根據家人描述，朱瑞恩最後一次被見到時身穿紅色外套、綠色毛衣、灰色褲子和紅色運動鞋，他約5呎5吋高、110磅重；如果民眾知道其下落請立即聯繫家人，電話(917)302-0377或(917)770-9966。