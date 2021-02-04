路人視頻爆料 楊安澤疫情前曾說要逃離紐約市

楊安澤日前被爆出一段他在參選總統期間，向路人宣稱他要逃離紐約市的視頻。(路透)

確診感染新冠病毒的華裔紐約市 長參選人楊安澤 ，日前被爆出一段他在參選總統期間，向路人宣稱他要逃離紐約市的視頻；這段16秒的視頻引發熱議，部分民眾表示新冠疫情 重創紐約經濟，許多菁英階級搬離紐約市，楊安澤的這番言論不合時宜，恐被政敵拿來攻擊。

根據「紐約郵報」(NY Post)3日的報導，楊安澤在2019年2月23日前往俄亥俄州阿靈頓(Arlington)的Greensview小學，為自己2020年的總統大選造勢時，被一名路人要求合影；這段16秒的視頻顯示，對方告知他自己的女友來自紐約市布朗士，隨後被楊安澤打斷，「(她)也在逃離紐約市嗎」？

楊安澤在視頻中直言，他「需要逃離紐約市一段時間」；路人在影片中與楊安澤確認，自己是否可以錄影，並上傳到其YouTube頻道，楊安澤並未拒絕，甚至主動向攝像機揮手。

這段視頻引發民眾熱議，市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)的政治科學教授莫齊(Doug Muzzi)表示，楊安澤的這個「玩笑」恐對他參選紐約市長造成不利影響，「無論他是不是故意的，都會對他造成一些傷害，我敢打賭他的政敵會把這段影片用在他們的競選廣告中」。

商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)執行總裁懷德(Kathryn Wylde)表示，她希望楊安澤逃離紐約市的言論只是一個玩笑，她說，在疫情期間，許多菁英搬離紐約市，楊安澤這番言論格外刺耳。