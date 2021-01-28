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紐約州檢察長報告：州療養院未報五成新冠死亡人數

記者金春香／紐約報導
療養院是新冠死亡重災區，此前華裔藝術家為療養院送上鮮花。（本報檔案照）
療養院是新冠死亡重災區，此前華裔藝術家為療養院送上鮮花。（本報檔案照）

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)28日發布對州內療養院新冠疫情控制和舉措方面的調查報告，顯示州衛生廳公開的數據低估了50%的療養院實際死於新冠人數，且許多療養院未能遵守關鍵的防疫政策要求。

詹樂霞辦公室數月來對州內約600家療養院內的62家進行評估調查，發現這些療養院實際的新冠死亡人數達到1914人，但在州衛生廳數據庫內卻顯示僅有1229例死亡，若將這一低估比率用在所有療養院，那麼紐約州未被計算的療養院死亡人數很可能達到56%。

州府對此的解釋是，衛生廳並未將一些染疾後從療養院被轉移至醫院、並最終在醫院過世的人員數字計算在內。

截至27日，州衛生廳的數字顯示州內療養院死亡人數為8711人，但實際上，該數字很可能超過1萬3000人。

報告還指出，死亡人數較高的部分原因是療養院未能實施嚴格的防疫措施，且在疫情爆發前人員配備係數較低的療養院內的新冠死亡率更高。

在州檢察長辦公室收到的諸多投訴中，很多都指出療養院沒有及時隔離新冠檢測結果為陽性的耆老，沒有對員工進行足夠的檢測，有的要求生病的員工繼續工作及照顧耆老、否則就遭解雇，此外也沒有對員工進行病毒感染控制方面的培訓等。

其中有投訴指出，在紐約市北部的一家療養院中，由於未創建新冠隔離區，而將感染新冠者與普通人群混合居住數月，還未能持續為員工進行新冠檢測，有些員工甚至避免接受體溫檢測及回答新冠症狀問卷；在長島的一家機構中，收住了一些從醫院被轉入的新冠病患，而這些本應該被安置在專門新冠區域的患者，卻被分散在整個療養院中。

詹樂霞表示，其辦公室仍在繼續對20多家療養院進行調查，但根據對已經調查的60多家療養院得出的報告結果，可以確認療養院中因新冠喪生的人數被低估，「雖然我們無法挽回已經去世的人們的性命，但公眾仍應得到透明和準確的數字，我們也要採取更多行動保護療養院中脆弱的耆老。」

此前一直敦促州長葛謨(Andrew Cuomo)公開養老院染疫死亡的真實數字的州眾議會年長者委員會主席金兌錫(Ron Kim)28日表示，州檢察長的報告說明州府的確是將保護療養院的利益放在耆老安全之上，療養院應該為自己的行為導致眾多無辜生命喪生擔負責任，他再次強調州府應該設立擁有傳票權的無黨派委員會，對療養院採取法律行動。

療養院 紐約州 檢測

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