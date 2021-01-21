紐約州眾議員致信拜登 促公開養老院染疫死亡真實數字

紐約州眾議員金兌錫(前排右二)致信新總統，請求他促使州長葛謨(Andrew Cuomo)公開養老院染疫死亡的真實數字。(本報檔案照)

紐約州眾議員金兌錫在拜登 上任第一天，致信新總統，請求他促使州長葛謨(Andrew Cuomo)公開養老院 染疫死亡的真實數字。

根據州衛生廳消息，自去年3月起，全州有8400明在長期照護中心居住的長者或殘障人士，因染疫而死亡；不過，這一數字並不包含確診後，送往醫院治療後，不治身亡的人數。

選區包括皇后區的民主黨籍金兌錫與包括威徹斯特(Westchester)的共和黨籍州眾議員拜恩(Kevin Byrne)20日致信拜登，要求他促使葛謨更正養老院染疫死亡的真實人數。

這封信上稱，州衛生廳自疫情爆發後，當局並未回應民選官員、長期照護中心長者與殘障人士家屬以及維權團體要求公布養老院真實死亡人數的請求，「我們堅信，作為總統，你有權要求聯邦疾病防治中心 (CDC)回顧關於這項公共健康的報告」。

金兌錫稱，他已在數周前寄信給前總統川普，但對方直至卸任也沒回應，拜恩表示，他也曾寄送相同內容信件給川普，但對方也未回應。

一份獨立調查報告顯示，聯邦與州公布的養老院染疫死亡長者人數遠低於真實人數；公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)曾在去年秋天提出訴訟，要求州政府公布全州的養老院全部染疫死亡的人數，並於去年8月3日提交「信息自由法」(FOIA)申請，但尚未得到當局的批准。

金兌錫與拜恩希望當局在最快時間內，提供真實的染疫死亡數據，慰藉那些在疫情期間獨自死亡的長者以及他們的家人。

州衛生廳發言人回應兩人的訴求稱，相關信息需在核對後才能對外公開，白宮與聯邦疾病防治中心在截稿前尚未回應。