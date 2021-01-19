紐約皇后區川粉網上發布恐怖威脅言論 被聯邦逮捕
一名居住在皇后區的川普支持者因涉嫌在社交媒體上發布恐怖威脅言論，於19日在家中被聯邦逮捕，聯邦調查局稱他過去在網絡上發布各種煽動性文字，並揚言要射殺重要政府官員。
根據紐約東區聯邦檢察官辦公室消息，該名被捕男子為37歲亨特(Brendan Hunt)，為紐約法院管理處工作人員，19日凌晨聯邦調查局人員突襲了他位於皇后區的住宅將他逮捕。
執法人員稱，亨特涉嫌與6日國會山莊暴動有關，雖然相信他當日並未親自前往暴動現場，但在網上製造了一系列威脅政客的恐怖言論；根據初步調查，亨特在12月6日至1月12日之間，在各大社交媒體網站上以X-Ray Ultra為網名，發布了一系列威脅言論，他對川普選舉結果被偷竊言論深信不疑，並希望對多名民主黨代表進行報復，包括眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等人。
他在去年12月一則發文中寫道「啟動射擊隊，拿下這些敵軍，然後奪回美國」，甚至呼籲對這些民選官員進行「公開處決」；他說「如果有人有槍請交給我，我會親自前往現場開槍射殺他們」，而在國會山莊暴動後兩天，亨特又在一個視頻分享網站發布了一段88秒的視頻，標題為「殺死你的參議員」，再一次煽動人們拿起槍枝，等到所有國會山莊成員在參加總統就職典禮時開槍射殺。
直至19日下午聯邦調查局與紐約市警員仍在亨特家中進一步收集證據，亨特計畫於當日下午通過線上在紐約東區聯邦法庭完成過堂。
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