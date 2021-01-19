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白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪。(美聯社)
紐約市長白思豪。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)19日表示，全市上周共施打了22萬劑新冠疫苗，每三秒就有一人接種；但他表示，疫苗供應量沒有顯著增加，全市疫苗庫存將在本周五耗盡，接種點將不得不在周四晚關閉並取消現有的預約。

市府數據顯示，全市上周共施打了22萬劑疫苗，每三秒就有一人接種，遠超原計畫的17萬劑；自開始接種以來，紐約市已經施打了45萬5737劑疫苗。

但白思豪表示，若疫苗供應量本周沒有顯著增加，全市疫苗庫存將在周五耗盡；他說，目前全市的疫苗庫存僅剩9萬2000劑，19日將接到5萬3000補充後，總庫存量也只有15萬劑左右；「如果不能增加供應，我們將不得不在周四(21日)晚關閉疫苗接種點，並取消現有預約；繼續接種須等到下周二(26日)疫苗補充後，周三(27日)才能恢復開放接種點。」

白思豪還提出了加速疫苗接種的五大原則，首要原則就是增加供應量，其次則分別是建立更多接種站、取消疫苗供應限制、深入社區建立疫苗信任以及允許更多有需要的人接種疫苗，如清潔工人和法庭人員。

他特別寄希望於即將上台的拜登政府增加疫苗供應；白思豪表示，拜登曾宣示要在上任頭100天內為1億人接種，「相信此舉會為紐約市帶來更多疫苗。」

此外，他表示，若未來疫苗供應增加，市府未來將開放更多接種點；其中，皇后區花旗球場(CitiField)、史泰登島的國直銷購物中心(Empire Outlets)、布朗士區洋基球場(Yankee Stadium)將作為24小時大規模接種點，於本月內開放。

疫苗 紐約市 白思豪

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