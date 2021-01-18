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疫苗用完 紐約多個疫苗接種站關閉

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙陸軍碼頭的新冠疫苗接種點因疫苗存貨不足而關閉。（路透）
布碌崙陸軍碼頭的新冠疫苗接種點因疫苗存貨不足而關閉。（路透）

紐約市新冠確診人數仍在不斷上升，但疫苗供應已出現跟不上需求；因預備的疫苗已全部接種完，市府設在布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)的疫苗接種站在開放不到一周就被迫關閉，而其他的疫苗接種點也因所剩疫苗數量不多，紛紛關閉新預約。

布碌崙陸軍碼頭的新冠疫苗接種站在上周開放後，原本是作為一周七天24小時全天候開放的疫苗接種點；但不少民眾在剛剛過去的周末按此前預約時間前往接種時，發現該接種站已關閉；據「紐約郵報」報導，公校教師帕倫波(Kaitlyn Palombo)在16日依此前預約時間前往該站時，被告知其預約已被取消，「很遺憾，這個站點被關閉了，所有人都改期了。」

帕倫波說，「他們說已經通知所有預約的人員改期，但是我沒有收到通知，這太讓人感到沮喪了。」

同樣被取消預約的莫利(Mike Morley)則說，「我已經做好了接種準備，此前預約也收到確定」，原本一家人有四人預約到16日接種，除了他之外，還有擔任特殊教育老師的妻子，以及家中兩位80歲以上的親屬，當日都被通知已取消。

莫利表示，被告知疫苗存貨用完，只能等預約重新開放，「我們沒日沒夜在刷預約位置，希望能預約成功。」

同樣的問題也在其他接種站發生；西奈山醫院的疫苗接種點也因疫苗供應不足，不得不取消了原計畫周二接種的預約，紐約大學朗格尼醫院則停止接收新的疫苗預約；朗格尼醫院發言人表示，「我們還不知道何時才能獲得更多的疫苗。」

因疫苗的分發由聯邦直接控制，州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲聯邦政府提供更多的疫苗，表示「我們有權利要求更多的疫苗，盡快分發給符合資格的紐約人。」

葛謨表示，預計在接下來一周紐約州能再獲得25劑疫苗，但是低於此前的每周的30萬劑。

疫苗 紐約市 布碌崙

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