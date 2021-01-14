紐約市示威抗議市警不當執法 遭詹樂霞起訴

紐約警方在去年系列示威抗議活動中拘捕示威男子。（歐新社）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)14日針對紐約市 警此前數月在「黑人命也是命」示威抗議中過度使用武力行為發起訴訟，要求其結束在和平抗議期間過度使用武力及對民眾進行不必要逮捕的執法模式，要求市警進行系統改革，並呼籲聯邦對市警執法改革的外部監督。

去年6月詹樂霞辦公室共舉行三場公聽會，聽取數百名曾參加抗議者、社區組織、民選官員和市警總局局長的證詞，並對上千個投訴和證據進行調查。

詹樂霞在紐約南區聯邦法院提交的起訴書內列舉了數十個市警自去年5月以來不斷過度使用武力及其他不當行為，包括不合理及反覆對和平示威者使用警棍、胡椒噴霧劑，將車輛和自行車推向抗議者，或包圍、阻擋示威者，以防止他們離開，給示威者帶來身體傷害。

根據詹樂霞辦公室的調查報告，過去幾個月內的遊行 示威中，警方至少用飩器擊打示威者50次，在至少30起事件中非法向示威者噴灑胡椒噴霧，並至少用自行車等工具推讓示威者75次。

如Luke Hanna在去年6月3日參加布碌崙(布魯克林 )一場抗議活動中，警方在進行驅散的同時，無端用警棍擊中其後腦勺，導致其需要縫針癒合傷口。

Andrew Smith在5月30日參加位於布魯克林的一場抗議活動中，無緣由被警員拉下臉上的口罩、被噴胡椒粉，導致其之後一周內難以配戴隱形眼鏡，並遭受被怕被感染新冠病毒的困擾。

此外市警成員非法逮捕媒體、法律界人士、醫務人員和民選官員，起訴書指出市警、市府、市長白思豪(Bill de Blasio)、市警總局局長希爾(Dermont Shea)和總警司莫乃漢(Terence Monahan)未能通過適當的培訓、監督和懲戒來保證市警成員結束長期的不當執法行為，執法者的行為侵犯了紐約民眾和平示威的權利，且違反憲法第一、第四和第14修正案。

詹樂霞表示，過去幾個月內，市警一再公然侵犯紐約人的權利，造成嚴重身心傷害，並導致人們對執法的極大不信任，其辦公室提出的訴訟是告訴大家，沒有人能凌駕於法律之上；她要求市警立即進行執法改革，在未來抗議示威活動中安裝監控器監督市警行為，並要求法院宣布市警在此前抗議期間的做法是非法的。