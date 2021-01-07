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紐約市工作崗位數量 三年內難恢復

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，即便是以最快的速度接種新冠疫苗並開啟經濟恢復，紐約市經濟再過三年也恢復不到疫情前水平。（美聯社）
數據顯示，即便是以最快的速度接種新冠疫苗並開啟經濟恢復，紐約市經濟再過三年也恢復不到疫情前水平。（美聯社）

紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)日前發布的市財政預期報告顯示，紐約市去年共流失了62萬2000個工作崗位，約占總崗位數量的14.1%；即便是以最快的速度接種新冠疫苗並開啟經濟恢復，紐約市經濟再過三年也無法回到疫情前水平；為了彌補巨額預算缺口，市府可能增稅或大幅削減支出。

報告預計，紐約市2021年的工作崗位數量將增長4.6%，2022年將增長5%，隨後兩年的增速將減緩；這份題為「苦日子要來了？」(Hard Times Ahead？)的報告表示，即便到了2024年底，全市的工作崗位數量仍然低於疫情前的水平。

報告認為，疫後恢復的過程中，華爾街仍將繼續繁榮，但經濟恢復進程將延緩；「儘管未來幾年經濟將持續恢復，紐約市的長期發展仍有很大的不確定性，市民和小商業者正重新評估在紐約市工作和生活的利弊。」

有關市府預算，獨立預算辦公室發現市府上個財年有15億元結餘，主要因為上個財年的財政收入超出市府預期，結餘的資金大概將在本財年用掉；然而，儘管華府剛通過9000億元財政刺激計畫，但並未給地方政府提供資金；市府的稅收前景仍然黯淡，報告預計，市府和市議會今年制定預算可能面臨26億元的缺口。

報告表示，「市府目前沒有外部資金來源，例如聯邦政府的直接救助，未來市府將不得不下調儲備金水平，增加市府可以控制的稅費，或者大幅削減市府支出。」

紐約市 預算 疫情

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