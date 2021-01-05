紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗

紐約市長白思豪和市公立醫院系統總裁卡茲5日表示，公立醫院本周將為所有有資格且有意願接種的醫護人士接種完畢，但有三成醫護仍不願接種疫苗。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)此前指責紐約市 公立醫院系統疫苗 利用率太低，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)和市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)5日表示，公立醫院本周將為所有有資格且有意願接種的醫護人士接種完畢，但有三成醫護仍不願接種疫苗；市府呼籲州府盡快放鬆接種限制，允許高危人群和一線公務人員接種，提高疫苗利用率；此外，市府本周起將設立五座全天候大規模接種點，希望周接種總量達到10萬次。

葛謨此前表示，紐約市公立醫院系統(NYC H+H)，稱這所全州最大的公立醫院系統，疫苗利用率僅有31%，排在全州倒數第九，不及平均水平的46%；他說，疫苗接種率低的醫院大多是管理低效導致的，市公立醫院系統有2萬3000名員工，其中1萬2000人已經接種，而該系統共接收了3萬8000劑疫苗，還剩下的1萬1000人要盡快接種。

但卡茲表示，截至上周，公立醫院系統已經接種了所有有資格且有意願接種的醫護人員，如ICU人員和急診人員；州府4日將接種條件放寬至所有醫護人員，公立醫院也將在本周內給所有院內有意願接種的醫護接種完畢。

白思豪和卡茲表示，公立醫院系統疫苗利用率低有兩大原因；首先，目前疫苗接種仍在初級階段，許多人對疫苗的安全性心存疑慮，公立醫院大約有三成醫護現在不願接種疫苗；第二則是因為州府還未放開接種限制，允許75歲以上老人、基礎疾病患者等高危人群及教師、警察、消防員、公共交通人員等一線公務員接種，提高疫苗利用率。

此外，市府本周起將在全市五區設立五座大規模接種點，將24小時運營，希望五座接種點的周接種量總和達到10萬劑；五座大規模接種點分別位於布朗士區的Bathgate Industrial Park、布魯克林的Brooklyn Army Terminal Annex Building、曼哈頓的La Marqueta，皇后區和史泰登島的地點待定。