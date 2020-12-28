紐約州檢察長提醒民眾 謹防疫苗詐騙

「疫苗短時內不會為普通人接種」紐約州檢察長提醒民眾謹防疫苗相關詐騙。(路透)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)28日表示，隨著新冠疫苗 的接種開始，通過短信、電話以及郵件等形式的詐騙於近日層出不窮；謹提醒民眾，若非一線醫護、救援者或高危基礎病長者，普通人的接種時間目前均尚未確定，並且在短時內不會普及；切莫輕信使用疫苗為由冒充衛生官員以獲取個人信息甚至付款方式的詐騙行為。

州檢察長辦公室(OAG)表示，對使用任何方式聯繫個人及家庭，宣稱可以提供新冠疫苗的行為均須個格外小心；其一般會冒充聯邦疾病防治中心(CDC)或世界衛生組織(WHO)等機構的公共衛生官員，告知受害者可以直接向普通人運送疫苗、提供獲得疫苗的特殊渠道，或出售疫苗的特殊冷藏設備等。

詹樂霞提醒民眾，紐約州遵循聯邦的指導方針，率先提供疫苗給療養院居民及工作者、一線救援人員及醫護，65歲以上有癌症及基礎病患者，或被醫院認為可能的高危患病人群；而除這些人以外的普通民眾，紐約尚未公布接種疫苗的具體時間安排。

「但可以確定的是，在幾個月之內，疫苗還不會在一般人中普及。」詹樂霞表示，所以在這段時間，人們要特別對潛在的騙局保持警惕，政府也需保證實時更新接種進展，但目前還沒有一種政府授權的疫苗可供紐約普通民眾接種。

州檢察長辦公室表示，若民眾接到了類似的欺詐信息，不要輕易提供社安號、信用卡或銀行賬戶信息，因為疫苗經銷商、醫療保健公司或私人保險公司均不會要求上述個人信息。

民眾在有醫療保險 的情況下， 是不需要自掏腰包購買疫苗的，若沒有保險，醫療提供者也可能只會收取管理費用；然而根據檢察長辦公室了解，無保險接種者有時甚至不需要支付額外費用，更不用說花錢把名字加在購買或參加疫苗接種的名單上。

如果收到關於疫苗或臨床試驗的電郵，請檢查發件人域名，以確保與發送電子郵件機構的網站相匹配，並注意不要點擊任何超鏈接或提供任何登錄、或其他個人信息。

迄今為止，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已批准兩種疫苗用於緊急使用，輝瑞(Pfizer)疫苗的授權用於16歲及以上的人群，而莫德納(Moderna)疫苗則授權用於18歲及以上的人群。

如果民眾對疫苗或臨床試驗是否真實產生質疑，請向有執照的醫療保健提供者查詢。

有關疫苗在紐約批准和分發的所有最新信息，請訪問:https://covid19vaccine.health.ny.gov；或可致電紐約州新冠熱線(888)364-3065。