融雪+風雨天 民調：為防疫超八成紐約客聖誕留家中

融雪、風雨天，新民調：為防疫超八成紐約客聖誕留家中。(記者張晨/攝影)

2020年已經進入尾聲，新冠疫情也在全球肆虐近一年的時間，加之今年紐約及周邊天氣的影響，道路可能會被大雪覆蓋，24日晚至25日的風雨天氣也讓這個聖誕季與往年格外不同；新民調顯示，有82%的紐約市 民選擇留在家中過節，只有2%的人有旅行計畫。

今年紐約市及周邊的高速公路並沒有像往年一樣出現假日大擁堵，因為絕大多數居民今年聖誕節 都打算留在家中進行遠程慶祝。

根據Patch的一項調查發現，82%的紐約人不打算旅行，只有2%的城市居民計畫離開紐約州；此外，超過92%的受訪者擔心假期會導致冠狀病毒感染病例激增。

大多數紐約人計畫今年的慶祝活動只邀請自己的家庭成員參加，超過10%的人打算通過虛擬方式聯絡親友。

雖然聖誕節通常是許多家庭一年中少有的幾次去教堂做禮拜的日子，但只有不到5%的受訪者表示，他們今年計畫參加面對面的宗教儀式。

民調顯示，一些以往的傳統的聖誕活動在2020年最想都變得格外難以實現，受訪者表示，不能看到孫輩、不能看望祖父母、錯過了節日合唱團表演、不能參加親友節日聚會、不能與更多人一起體會聖誕節日裝飾的樂趣以及不能去參加彌撒等均成為了今年聖誕的憾事。

該項調查是在紐約市感染人數持續上升的情況下進行的，市長白思豪(Bill de Blasio)在近日警告要進行第二次封城；但慶幸的是，紐約州在疫苗 分發方面已經取得不小的進展，預計在本周末將會收到63萬劑疫苗。

紐約市也在本周初向療養院長者及工作人員分發了第一批疫苗。

美國疾病防治中心(CDC)繼續建議人們推遲旅行，在今年聖誕節及即將到來的新年留在家裡，外出旅行的人應在公共場合、與人保持社交距離、配戴口罩並經常洗手，返家後也應嚴格採取隔離措施以避免接觸感染。

民眾可以在CDC的網站上閱讀完整的假期指南，網址為：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/winter.html