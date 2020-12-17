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紐約市5200名醫護已接種疫苗 白思豪望6月全民接種

紐約州18郡進入緊急狀態 葛謨：暴雪不影響疫苗運輸

記者金春香／紐約報導
紐約民眾用鏟雪車在住所附近清理道路。（記者金春香／攝影）
紐約民眾用鏟雪車在住所附近清理道路。（記者金春香／攝影）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)17日宣布，州內18個降雪量較大的郡進入緊急狀態(state of emergency)，呼籲民眾最好不要外出，如果上路一定要謹慎小心，夜間州內已經發生超過600起交通事故和車輛雪中無法啟動事故，其中兩起造成人員死亡。

目前大都會運輸署(MTA)地鐵和公交都在運行，但班次減少，且會有延遲現象，紐約市內橋樑和隧道上午已經重開，並限制車輛速度；紐新航港局(Port Authority)的巴士站於前一晚關閉，目前公交服務已經恢復。

葛謨並指出，暴風雪並未對聯邦疫苗運輸造成影響，疫苗主要由FedEx和UPS空運，州府也已經準備好路面工作隨時領取空運來的疫苗。

17日州府數據顯示，新增新冠確診病例1萬914例，新增死亡120例，州內住院人數增至6147人。

對於紐約是否會在明年1月再次封鎖，葛謨表示日前來看為時過早，但民眾需要在聖誕節期間更為小心，也呼籲大家耐心等待接種疫苗。

目前州府正在對州內醫院的病床數字進行密切監控，並確保各醫院間工作量均衡，防止任何一間醫院出現不堪重負的現象；他並警告，如果一些地區的醫院床位達到90%的使用率，就會進入「紅區」，將關閉不必要的店面和學校。

紐約民眾用鏟雪車在住所附近清理道路。（記者金春香／攝影）
紐約民眾用鏟雪車在住所附近清理道路。（記者金春香／攝影）
紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨17日宣布州內18個地區進入緊急狀態。（州長辦公室提供）

疫苗 紐約市 葛謨

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