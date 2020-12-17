紐約市暴雪創2016年來最大 曼哈頓室外用餐今晚恢復

紐約市16日遭遇暴雪天氣，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，本次暴雪的降雪量為2016年以來最大，但並沒有比預期多。圖為在曼哈頓民眾們上下公車。路透

紐約市 16日遭遇暴雪天氣，市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，本次暴雪的降雪量為2016年以來最大，但並沒有比預期多；他說，曼哈頓 的室外用餐今晚可恢復，全市換邊停車將繼續暫停至19日(周六)，全市公校實體課18日(周五)恢復。

白思豪表示，全市積雪最厚的地區是布朗士區，積雪接近11吋，其他地區大多在五到八吋不等，預計降雪至17日下午1時停止；他說，目前清潔局仍在進行鏟雪工作，曼哈頓的鏟雪已基本完成，因此曼哈頓的餐館今晚起可恢復室外營業，其他四區將於下午再決定何時恢復。

市緊急事務處理辦公室主任克薇爾(Deanne Criswell)表示，目前暴雪中心已經離開紐約市，儘管本輪降雪量小於預期，沒有導致斷樹或者停電，但天氣寒冷，風力較大並將一直持續至晚間，她呼籲市民鏟雪時注意保暖，小心脫水，盡量不要開車。

同時，白思豪表示全市公校實體課將於周五恢復正常，換邊停車則將暫停至周六；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，設在市公立醫院門診的新冠檢測點已經恢復運營，全市其他新冠檢測點預計從中午至下午2時起恢復運營。