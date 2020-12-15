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疫情致超300萬人遷離紐約市 全市經濟損失達數百億

記者張晨／紐約報導
疫情致超300萬人遷離紐約市，而遷入者多為低收入，全市經濟損失達數百億。(記者張晨/攝影)
疫情致超300萬人遷離紐約市，而遷入者多為低收入，全市經濟損失達數百億。(記者張晨/攝影)

根據位置分析公司Unacast15日發布一項研究顯示，在新冠疫情期間，約有357萬人遷離紐約市，取而代之的則是350萬的低收入者，造成全市經濟損失共計340億元。

Unacast首席執行官兼聯合創始人沃爾(Thomas Walle)表示，總的來說，今年離開該都會地區的人口淨值為7萬人；「人口外流並非人們所說的那麼大，也許更大的影響是人口結構所發生的變化。」

為了得出結論，Unacast使用匿名的手機定位數據，對布碌崙(布魯克林)威廉斯堡，皇后區阿斯托里亞和曼哈頓翠貝卡進行了分析，擁有2萬人口的翠貝卡在這三個地區中受到的打擊最大，淨流失居民3500人，相當於淨收入損失10億元。

沃爾表示，從曼哈頓市中心富人區遷出的8000多名居民平均收入約為14萬元，搬進這一地區的典型居民平均收入為8萬2000元。

該報告指出了收入的下降，意味著(居民)在抵押貸款、租金、餐飲以及零售和其他消費方面的消費能力降低了；因此，那些更習慣於迎合高端客戶的商店，可能會被價格更實惠的品牌奪走市場。

在布碌崙的威廉斯堡約有8萬人居住，數據顯示，直到今年9月7日，約有1萬9000人遷出，損失了近13億元的收入——Unacast發現，這是「紐約市遭受最嚴重經濟打擊的社區之一」。

而對於皇后區的阿斯托利亞約有1.8萬人遷離，給該社區造成約12億9000元的經濟損失，但調查結果顯示，有1萬4000名新居民湧入皇后區。

根據Unacast的數據顯示，由於防疫令的限制，零售和餐館也受到了相當大的打擊，與去年排名相比，零售客流量減少了33％，用餐人數減少了34％。

紐約市 皇后區 布碌崙

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