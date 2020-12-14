廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

毛波。（圖片取自廈門大學）

中國 廈門大學教授毛波(Bo Mao)涉嫌在德州 大學擔任客座教授期間，盜竊矽谷新創公司CNEX Labs技術給中國電信設備巨擎華為 而被捕控罪，此前他對其中一項輕罪指控認罪後，法官於14日宣布量刑時間與其此前被羈押時間相等，允許他16日被釋放回中國。

華為此前捐款10萬元給德州大學後，毛波赴該校擔任客座教授，之後於2019年8月14日在德州Fort Worth被FBI探員逮捕，被控試圖以學術之名，祕密為華為服務，在訪學期間與加州一家科技公司達成協議，取得CNEX的電路板。

4日於布碌崙(布魯克林)紐約東區聯邦法院舉行的認罪聽證會(plea hearing)中，毛波接受此前和檢方協商的認罪協議，對一項作出虛假陳述(making a false statement)罪名認罪，承認當時遭聯邦調查局(FBI)探員盤問時撒謊，稱不知大學有人已持有開放通道固態驅動器(open-channel solid state drive)技術；換取檢方撤銷罪名更嚴重的共謀電信欺詐罪和竊取商業機密罪。

14日主審法官陳家美(Pamela Chen)做出量刑判決，接受他認罪協議，允許毛波量刑時間與其此前被羈押時間相等，他將於16日服役結束並返回中國。