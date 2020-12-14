我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

西雅圖、舊金山到紐約 中國城在疫情與歧視下力圖生存

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

記者黃伊奕／紐約報導
毛波。（圖片取自廈門大學）
毛波。（圖片取自廈門大學）

中國廈門大學教授毛波(Bo Mao)涉嫌在德州大學擔任客座教授期間，盜竊矽谷新創公司CNEX Labs技術給中國電信設備巨擎華為而被捕控罪，此前他對其中一項輕罪指控認罪後，法官於14日宣布量刑時間與其此前被羈押時間相等，允許他16日被釋放回中國。

華為此前捐款10萬元給德州大學後，毛波赴該校擔任客座教授，之後於2019年8月14日在德州Fort Worth被FBI探員逮捕，被控試圖以學術之名，祕密為華為服務，在訪學期間與加州一家科技公司達成協議，取得CNEX的電路板。

4日於布碌崙(布魯克林)紐約東區聯邦法院舉行的認罪聽證會(plea hearing)中，毛波接受此前和檢方協商的認罪協議，對一項作出虛假陳述(making a false statement)罪名認罪，承認當時遭聯邦調查局(FBI)探員盤問時撒謊，稱不知大學有人已持有開放通道固態驅動器(open-channel solid state drive)技術；換取檢方撤銷罪名更嚴重的共謀電信欺詐罪和竊取商業機密罪。

14日主審法官陳家美(Pamela Chen)做出量刑判決，接受他認罪協議，允許毛波量刑時間與其此前被羈押時間相等，他將於16日服役結束並返回中國。

中國 德州 華為

上一則

葛謨:若病床利用率達90% 將「暫停」防疫 關非必要行業

延伸閱讀

美FCC駁回華為請求 認定威脅國安

美FCC駁回華為請求 認定威脅國安
不滿助監控維吾爾族 法球星格利茲曼終止與華為合作

不滿助監控維吾爾族 法球星格利茲曼終止與華為合作
販運女性強迫賣淫 德州華裔夫婦各判180個月、57個月

販運女性強迫賣淫 德州華裔夫婦各判180個月、57個月
華為切割後 榮耀即將獲得高通5G晶片

華為切割後 榮耀即將獲得高通5G晶片
BBC ：孟晚舟引渡困難 美提「認罪」找台階下

BBC ：孟晚舟引渡困難 美提「認罪」找台階下
毛波認罪 14日將量刑 可望16日返中

毛波認罪 14日將量刑 可望16日返中

熱門新聞

多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診破77萬 紐約市新增3378人染疫

2020-12-14 01:35
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票
白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打
乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」