民國才女張充和在美推廣崑曲60年 傳奇經歷今晚首播

張充和於1940年在四川表演「刺虎」演出。(海外崑曲社提供)

被譽為「民國最後一位的才女」的張充和，享壽102歲，她移居美國 後，致力於推廣崑曲60年，學生從華裔二代到外族裔遍布全美多個地區，成為一段佳話；海外崑曲社日前與法拉盛文藝中心合作，12日晚8時舉辦線上節目「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」，紀錄她來美後傳奇的故事。

法拉盛文藝中心華人社區發展主任鄧雅雲表示，疫情爆發後，中心停止面對面的劇場 演出，全部轉為線上節目；她說，這種新穎的方式給了華裔藝術家更大的舞台，以這次「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」為例，節目以中、英雙語方式播出，向非華裔推廣中國 文化。

張充和在耶魯大學表演崑曲時自己上妝。(海外崑曲社提供)

海外崑曲社副社長鄧崇德表示，「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」是由八名社內骨幹，以紀錄片的形式採訪張充和的親友、學生以及演員等15人，以他們回憶為主，紀錄張充和在美國傳播崑曲的足跡，同時穿插展示張充和的崑曲戲服、唱段以及樂器等。

海外崑曲社藝術總監程敏表示，張充和是教育家張武齡的四女兒，出生名門，被北京大學破格錄取，後嫁給北大德裔美籍猶太漢學教授傅漢斯，1949年，她隨夫移居美國，60多年來，在哈佛、耶魯鄧名校教授書法與崑曲，弘揚中國文化。

張充和於1986年在耶魯大學表演崑曲。(海外崑曲社提供)

正因張充和的努力推廣，程敏說，越來越多的年輕一代以及外族裔對崑曲產生興趣，尤其在聯合國教科文組織2001年公布崑曲為首批「人類口述、非物質文化遺產代表作」後，劇場中看到越來越多新面孔，「1990年前後，劇場中聽崑曲的都是白頭髮，2001年後，劇場中黑髮觀眾越來越多」。

海外崑曲社理事王鬱林表示，該社所有成員都是義工，以自己為例，她是耶魯大學中文系的一名老師，只能在周末與下班時間參與製作「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」紀錄片。

王鬱林說，來自台灣的她，過去並不了解崑曲，一次在耶魯大學偶然觀看崑曲演出，讓她愛上這個藝術；她說，當時觀看演出時，遇見了時年98歲的張充和，後向對方討教學藝，結成一段忘年交，「我們希望傳承張先生的精神，無論在美國還是中國，讓更多人了解這個藝術」

「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」於12日(周六)晚8時播放， 節目結束後，主創人員可回答現場問題，詳情請登錄http://www.flushingtownhall.org/kunqu。