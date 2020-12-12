我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

民國才女張充和在美推廣崑曲60年 傳奇經歷今晚首播

記者牟蘭／紐約報導
張充和於1940年在四川表演「刺虎」演出。(海外崑曲社提供)
張充和於1940年在四川表演「刺虎」演出。(海外崑曲社提供)

被譽為「民國最後一位的才女」的張充和，享壽102歲，她移居美國後，致力於推廣崑曲60年，學生從華裔二代到外族裔遍布全美多個地區，成為一段佳話；海外崑曲社日前與法拉盛文藝中心合作，12日晚8時舉辦線上節目「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」，紀錄她來美後傳奇的故事。

法拉盛文藝中心華人社區發展主任鄧雅雲表示，疫情爆發後，中心停止面對面的劇場演出，全部轉為線上節目；她說，這種新穎的方式給了華裔藝術家更大的舞台，以這次「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」為例，節目以中、英雙語方式播出，向非華裔推廣中國文化。

張充和在耶魯大學表演崑曲時自己上妝。(海外崑曲社提供)
張充和在耶魯大學表演崑曲時自己上妝。(海外崑曲社提供)

海外崑曲社副社長鄧崇德表示，「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」是由八名社內骨幹，以紀錄片的形式採訪張充和的親友、學生以及演員等15人，以他們回憶為主，紀錄張充和在美國傳播崑曲的足跡，同時穿插展示張充和的崑曲戲服、唱段以及樂器等。

海外崑曲社藝術總監程敏表示，張充和是教育家張武齡的四女兒，出生名門，被北京大學破格錄取，後嫁給北大德裔美籍猶太漢學教授傅漢斯，1949年，她隨夫移居美國，60多年來，在哈佛、耶魯鄧名校教授書法與崑曲，弘揚中國文化。

張充和於1986年在耶魯大學表演崑曲。(海外崑曲社提供)
張充和於1986年在耶魯大學表演崑曲。(海外崑曲社提供)

正因張充和的努力推廣，程敏說，越來越多的年輕一代以及外族裔對崑曲產生興趣，尤其在聯合國教科文組織2001年公布崑曲為首批「人類口述、非物質文化遺產代表作」後，劇場中看到越來越多新面孔，「1990年前後，劇場中聽崑曲的都是白頭髮，2001年後，劇場中黑髮觀眾越來越多」。

海外崑曲社理事王鬱林表示，該社所有成員都是義工，以自己為例，她是耶魯大學中文系的一名老師，只能在周末與下班時間參與製作「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」紀錄片。

王鬱林說，來自台灣的她，過去並不了解崑曲，一次在耶魯大學偶然觀看崑曲演出，讓她愛上這個藝術；她說，當時觀看演出時，遇見了時年98歲的張充和，後向對方討教學藝，結成一段忘年交，「我們希望傳承張先生的精神，無論在美國還是中國，讓更多人了解這個藝術」

「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」於12日(周六)晚8時播放， 節目結束後，主創人員可回答現場問題，詳情請登錄http://www.flushingtownhall.org/kunqu

海外崑曲社日前與法拉盛文藝中心合作，12日晚8時舉辦線上節目「遊園驚夢：張充和在...
海外崑曲社日前與法拉盛文藝中心合作，12日晚8時舉辦線上節目「遊園驚夢：張充和在美國的崑曲人生」。(海外崑曲社提供)

美國 劇場 中國

上一則

美東時間下午3點 郎朗線上音樂會眾星雲集

延伸閱讀

角逐市長…亞當斯華商會拜票 承諾保留SHSAT

角逐市長…亞當斯華商會拜票 承諾保留SHSAT
同鄉好友「保管」錢財拒歸還 8旬華嫗提告

同鄉好友「保管」錢財拒歸還 8旬華嫗提告
徐明旭痛症復健專科治療各類痛症

徐明旭痛症復健專科治療各類痛症
法拉盛濱水項目 市議會高票通過

法拉盛濱水項目 市議會高票通過
法拉盛濱水項目最終投票 闖關市議會機率高

法拉盛濱水項目最終投票 闖關市議會機率高
法拉盛養老院耆老 睡覺中流彈

法拉盛養老院耆老 睡覺中流彈

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州連3天確診破萬 紐約市3347人染疫

2020-12-11 20:15
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關