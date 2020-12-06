我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普律師朱利安尼 驚傳新冠確診

議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

記者和釗宇／紐約報導
紐約州、市議會各健康和衛生相關委員會主席6日聯合聲明，呼籲紐約全市應該被畫入「橙區」，關閉堂食和健身房。(Getty Images)
紐約州、市議會各健康和衛生相關委員會主席6日聯合聲明，呼籲紐約全市應該被畫入「橙區」，關閉堂食和健身房。(Getty Images)

紐約市新冠疫情持續惡化，紐約州、市議會內各健康和衛生相關委員會主席6日發表聯合聲明，呼籲紐約全市應該被畫入「橙區」以升級防控舉措，關閉堂食和健身房遏制疫情傳播，避免醫療資源過載造成的不必要的死亡。

這份聲明由市議會健康委員會主席拉文(Mark Levine)領銜，其他參與者包括市議會醫院委員會主席利華娜(Carlina Rivera)、州參議會健康委員會主席李維拉(Gustavo Rivera)、州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)；進入「橙區」意味著關閉堂食和健身房，但是否進入橙區的決定權在州長葛謨(Andrew Cuomo)手中。

根據州府制定的防疫規則，如果紐約市內某社區的新冠檢測七天平均陽性率超過3%，就應該進入「橙區」，而紐約市外的指標則為4%；葛謨此前已經將史泰登島南部畫為「橙區」，此外全市還有六個社區被畫為「黃區」；不過，州府此前表示將修改疫情指標，納入住院率等醫療資源相關數字，但目前仍在觀察感恩節後的疫情發展，尚未公布新算法。

聲明表示，即便感恩節後的疫情數據仍未顯現，過去兩周以來紐約市的七天平均日新增病例也已經暴增62%，「在春季的疫情中，全國的醫護還可以支援紐約市，但現在全國都偶先如疫情，這種弄支援已經不可能了。」

聲明認為新冠疫苗即將於本月中旬開打是一個「非常好的消息」，但也表示「疫苗注射進程對未來幾個月紐約市遏制疫情無法產生有效的正面影響。」

目前市長白思豪(Bill de Blasio)尚未對此正面回應，市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)表示，「目前市府正與州府就防疫區畫分和防疫措施積極交流，我們的首要任務仍是抗擊第二波疫情，維護市民的健康與安全。」

紐約市 疫情 防疫

上一則

紐約市公校低年級明重開 華裔家長集會要求重開所有年級

延伸閱讀

紐約州新增病例連續破萬…葛謨：應效法學校防疫

紐約州新增病例連續破萬…葛謨：應效法學校防疫
17萬劑新冠疫苗15日到紐約 葛謨願第一個接種

17萬劑新冠疫苗15日到紐約 葛謨願第一個接種
監獄染疫高危群 民代促葛謨釋放高齡囚犯

監獄染疫高危群 民代促葛謨釋放高齡囚犯

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射
紐約同源會籲家長連署 要求葛謨不取消特殊高中考試

紐約同源會籲家長連署 要求葛謨不取消特殊高中考試
葛謨致函衛生部：勿藉打疫苗打擊無證移民

葛謨致函衛生部：勿藉打疫苗打擊無證移民

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州新增確診連2天破萬 檢測陽性率近5%

2020-12-05 22:10
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲
封面故事／華人房東壓力鍋…快炸開了！

封面故事／華人房東壓力鍋…快炸開了！
美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊

美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊
川普不死心？ 去電喬州州長 要求推翻選舉結果

川普不死心？ 去電喬州州長 要求推翻選舉結果