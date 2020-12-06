州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

紐約州、市議會各健康和衛生相關委員會主席6日聯合聲明，呼籲紐約全市應該被畫入「橙區」，關閉堂食和健身房。(Getty Images)

紐約市 新冠疫情 持續惡化，紐約州、市議會內各健康和衛生相關委員會主席6日發表聯合聲明，呼籲紐約全市應該被畫入「橙區」以升級防控舉措，關閉堂食和健身房遏制疫情傳播，避免醫療資源過載造成的不必要的死亡。

這份聲明由市議會健康委員會主席拉文(Mark Levine)領銜，其他參與者包括市議會醫院委員會主席利華娜(Carlina Rivera)、州參議會健康委員會主席李維拉(Gustavo Rivera)、州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)；進入「橙區」意味著關閉堂食和健身房，但是否進入橙區的決定權在州長葛謨(Andrew Cuomo)手中。

根據州府制定的防疫 規則，如果紐約市內某社區的新冠檢測七天平均陽性率超過3%，就應該進入「橙區」，而紐約市外的指標則為4%；葛謨此前已經將史泰登島南部畫為「橙區」，此外全市還有六個社區被畫為「黃區」；不過，州府此前表示將修改疫情指標，納入住院率等醫療資源相關數字，但目前仍在觀察感恩節後的疫情發展，尚未公布新算法。

聲明表示，即便感恩節後的疫情數據仍未顯現，過去兩周以來紐約市的七天平均日新增病例也已經暴增62%，「在春季的疫情中，全國的醫護還可以支援紐約市，但現在全國都偶先如疫情，這種弄支援已經不可能了。」

聲明認為新冠疫苗即將於本月中旬開打是一個「非常好的消息」，但也表示「疫苗注射進程對未來幾個月紐約市遏制疫情無法產生有效的正面影響。」

目前市長白思豪(Bill de Blasio)尚未對此正面回應，市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)表示，「目前市府正與州府就防疫區畫分和防疫措施積極交流，我們的首要任務仍是抗擊第二波疫情，維護市民的健康與安全。」