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紐約市1年級或以上學生 重返教室須簽檢測同意表

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紐約市1年級或以上學生 重返教室須簽接受檢測同意表

記者張晨／紐約報導
紐約市1年級或以上學生在7日重返教室時必須簽署接受檢測的同意表。(市教育局提供)
紐約市1年級或以上學生在7日重返教室時必須簽署接受檢測的同意表。(市教育局提供)

紐約市公校的3-K、Pre-K以及K-5項目將於12月7日(周一)重開，紐約市府與市教育局日前表示，將對1年級或以上學生在校園內進行強制的隨機測試，家長需在7日之前完成檢測意願表的填寫，並打印出由孩子帶到學校，該表格也提供了中文版本。

市教育局表示，在所有重新開放的校舍裡，隨機抽取教職員工和學生，每周進行強制性的校內測試；為了確保孩子能夠回到現場學習，家長必須在孩子返回學校提交新冠校內檢測同意書，3K、學前班和幼兒園的學生被排除在隨機測試之外。

根據市教育局的網站，鼓勵已經提交過表格的家長再次提交以更新信息，方式有如下兩種：

●使用紐約市學校賬戶(NYCSA)在線填寫表格

登錄後點擊學生姓名，然後選擇「管理賬戶」(Manage Account)，一個下拉菜單選擇「同意表格」(Consent Forms)。

●如果沒有紐約市學校賬戶帳戶

可以選擇創建一個，提供來自學校的帳號創建代碼，可以在大約五分鐘內完成註冊，然後像上述的那樣找到「同意表格」。

如果沒有來自學校的賬號創建代碼，您仍然可以通過點擊「新冠測試」(COVID-19 Testing)下的「管理同意」(Manage Consent)，來提供意願信息。

教育局表示，完成簽署後請家長打印此表格，並在孩子回到學校的第一天將其帶到學校，表格提供有中文版本，表格如下：https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/31844-school-testing-covid-consent-form-101320-chinese

而對於自身狀況不允許的學生，如進行過面部創傷以及鼻外科手術等的學生，可填寫醫療檢測豁免申請，此表格必須由醫生簽署，且必須提交相關的醫療文件作為證明，中文表格如下：https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/student-medical-exemption-form-chinese

紐約市 教育局 檢測

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