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葛謨、白思豪呼籲民眾感恩節嚴格防疫 避免旅行

記者和釗宇／紐約報導
紐約客在賓州站(Penn Station)排隊，準備登上美國鐵路(Amtrak)列車。(美聯社)
紐約客在賓州站(Penn Station)排隊，準備登上美國鐵路(Amtrak)列車。(美聯社)

感恩節將近，但紐約州新冠疫情仍不斷反彈；州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)24日呼籲民眾假日季嚴格防疫，避免非必要旅行；葛謨表示，若疫情按目前速度反彈，全州新冠檢測陽性率明年初將猛增至12%以上；白思豪也提醒外州來客和市民遵守防疫規定，市府將加強防疫執法，違者將面臨罰款。

葛謨表示，數據顯示過去三周以來全州新冠住院人數已經猛增128%，其中紐約市增幅為92%，長島增幅高達149%；同時，專家預計假日季將導致總病例數增長20%，再疊加當前疫情反彈的速度，到明年初全州的陽性率將超過12%，紐約市陽性率將超過9%，日新增新冠住院人數將超過2700人；而且，如果長島疫情反彈速度超過目前水平，醫療資源就將耗盡，將不得不啟用臨時醫院。

白思豪也呼籲民眾不要旅行，市衛生局將在公共交通站點和社交媒體張貼宣傳畫，呼籲民眾待在家裡過節，或；為防止外州輸入疫情，市警長佛西多(Joseph Fucito)表示，民眾從外州進入紐約須提交隔離申報表並隔離14天，或者在進入時提供近期的新冠檢測陰性證明；是警長辦公室將通過電話、短訊、上門、暗訪等方式進行隔離執法，違者將被強制隔離；若再違反強制隔離規定，違者每天將被罰款最少1000元。

紐約市 疫情 白思豪

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