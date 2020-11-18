紐約華人買車被騙 只因「太相信華人」

在州檢察長辦公室介入下，皇后區貝賽的Star Toyota車行與21名華人買家達成和解，賠償18萬6855元。(記者牟蘭/攝影)

皇后區貝賽的一家車行針對英語不佳的華裔 顧客進行欺詐售車，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室介入後，車行同意和解，支付18萬6855元賠償給21名受騙顧客。

華裔受害者胡先生表示，他於2016年7月9日在Star Toyota，以1萬2000元的合約價購買一款2012年產的豐田皮卡，繳費4000元的首付後，車行建議他以貸款 形式支付剩餘費用，他同意後，在對方未提供任何帳單 與文件前提下，開走這輛皮卡。

胡先生說，一個月後，他收到帳單後發現，車行為他提供的貸款利率並非原本承諾的5.99%，而是10.95%，而且這筆款項需在72個月內付完，並非原本承諾的60個月，意味著他要多支付1萬1673元以及長達72個月高昂利息，「我找車行協商了很多次，他們稱一分錢都不會退給我」。

另一位華裔受害者說，「我就是太相信華人經紀了，還對他說『全交給你了』，合同拿過來我看都不看就簽字，不疑有詐；結果車開回家，等到帳單來了，才知道根本不是車行說的價格和利息」。

一直幫助受騙華裔汽車買家聲張正義的社區人士朱立創表示，原本只有四名受害者前來他辦公室求助，但經過中文媒體報導後，求助人數逐漸增加，他幫助這些受害人翻譯、投訴，寄送至州檢察長辦公室、紐約市消費者和勞工保護局、皇后區檢察官辦公室與市樓宇局等多個部門，要求調查車行、敦促賠償。

朱立創說，這些受害人都為新移民，因輕信中文廣告中打出「沒信用也能買」(No Credit)以及「不收利息」(No Interest)等宣傳詞，前往車行後，聽從華裔經紀的指示，簽署大量空白文檔，一些買家少則損失3000元，多則要加付超過2萬多元。

維權之初，朱立創表示，車行工作人員態度不佳，不願索賠；他感謝州檢察長辦公室受理案件，雖然賠償金額低於原本的所求，但仍為這些受害者發聲，震懾其他車行不能用類似手法行騙，他呼籲更多華裔受害人聯繫州檢察長辦公室，可電(800)771-7755，或登錄https://ag.ny.gov/star-toyota-of-bayside-settlement填寫損失。

貝賽Star Toyota17日先以「經理沒空」拒絕回應，後稱「聽不懂」掛斷，再次撥打多次，均無人回應。