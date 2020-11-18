我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

民主黨國會議員要求明年對川普政府展開犯罪調查

紐約華人買車被騙 只因「太相信華人」

記者牟蘭／紐約報導
在州檢察長辦公室介入下，皇后區貝賽的Star Toyota車行與21名華人買家達成和解，賠償18萬6855元。(記者牟蘭/攝影)
在州檢察長辦公室介入下，皇后區貝賽的Star Toyota車行與21名華人買家達成和解，賠償18萬6855元。(記者牟蘭/攝影)

皇后區貝賽的一家車行針對英語不佳的華裔顧客進行欺詐售車，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室介入後，車行同意和解，支付18萬6855元賠償給21名受騙顧客。

華裔受害者胡先生表示，他於2016年7月9日在Star Toyota，以1萬2000元的合約價購買一款2012年產的豐田皮卡，繳費4000元的首付後，車行建議他以貸款形式支付剩餘費用，他同意後，在對方未提供任何帳單與文件前提下，開走這輛皮卡。

胡先生說，一個月後，他收到帳單後發現，車行為他提供的貸款利率並非原本承諾的5.99%，而是10.95%，而且這筆款項需在72個月內付完，並非原本承諾的60個月，意味著他要多支付1萬1673元以及長達72個月高昂利息，「我找車行協商了很多次，他們稱一分錢都不會退給我」。

另一位華裔受害者說，「我就是太相信華人經紀了，還對他說『全交給你了』，合同拿過來我看都不看就簽字，不疑有詐；結果車開回家，等到帳單來了，才知道根本不是車行說的價格和利息」。

一直幫助受騙華裔汽車買家聲張正義的社區人士朱立創表示，原本只有四名受害者前來他辦公室求助，但經過中文媒體報導後，求助人數逐漸增加，他幫助這些受害人翻譯、投訴，寄送至州檢察長辦公室、紐約市消費者和勞工保護局、皇后區檢察官辦公室與市樓宇局等多個部門，要求調查車行、敦促賠償。

朱立創說，這些受害人都為新移民，因輕信中文廣告中打出「沒信用也能買」(No Credit)以及「不收利息」(No Interest)等宣傳詞，前往車行後，聽從華裔經紀的指示，簽署大量空白文檔，一些買家少則損失3000元，多則要加付超過2萬多元。

維權之初，朱立創表示，車行工作人員態度不佳，不願索賠；他感謝州檢察長辦公室受理案件，雖然賠償金額低於原本的所求，但仍為這些受害者發聲，震懾其他車行不能用類似手法行騙，他呼籲更多華裔受害人聯繫州檢察長辦公室，可電(800)771-7755，或登錄https://ag.ny.gov/star-toyota-of-bayside-settlement填寫損失。

貝賽Star Toyota17日先以「經理沒空」拒絕回應，後稱「聽不懂」掛斷，再次撥打多次，均無人回應。

編輯推薦

華裔 帳單 貸款

上一則

MTA:若聯邦撥款不到位 將裁員並削減40%公共交通服務

下一則

亞協會討論美台簽訂BTA 李光章:對西太平洋安全有助益

延伸閱讀

欺不懂英文…皇后區車行詐21華裔 州檢介入終賠償

欺不懂英文…皇后區車行詐21華裔 州檢介入終賠償
紐約創意環境藝術競賽展 線上開幕

紐約創意環境藝術競賽展 線上開幕
疫苗不發紐約? 葛謨：不屈服川普霸凌 州檢擬提告聯邦

疫苗不發紐約? 葛謨：不屈服川普霸凌 州檢擬提告聯邦
川普：疫苗12月開打 不給紐約州

川普：疫苗12月開打 不給紐約州
紐約州學貸醫貸暫免還款 8度延期至年底

紐約州學貸醫貸暫免還款 8度延期至年底
不在籍選票不合格 選後5天可改

不在籍選票不合格 選後5天可改

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年
7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照