葛謨：紐約市公校不必全關 可依學區陽性率局部調整

葛謨表示紐約市公校不必全部關閉，可依各學區陽性率做局部調整。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)14日表示，紐約市 應該考慮修改全市七天平均新冠檢測 陽性率一旦達到3%，就關閉所有公校的策略，轉而採取更為局部化的指標，允許不同學區自行決定是否關閉。

由於紐約市七天平均新冠檢測陽性率已升至2.83%，市長白思豪(Bill de Blasio)13日表示，全市公校最早可能於下周一(16日)關校，結束面對面授課；葛謨當日則說，他不會阻止紐約市的關閉令，但州府規定的關校門檻是該地區平均陽性率超過9%。

葛謨14日表示，他當日上午與白思豪通話，就公校問題進行討論，他建議市府與家長和老師密切溝通，也許可以採取更為局部性的關校臨界點指標，新冠檢測陽性率較低的學區可以自行決定是否全部轉為網路授課。

雖然3%陽性率的標準是由市府和教師聯合工會(UFT)經過協商制定，但葛謨認為，該指標是在夏天制定的，過去三個月紐約市和紐約州的檢測能力進一步加大，很多公校也對教師和學生實施了快速檢測，能夠幫助州府和市府及時發現疫情聚集區，有效控制區域傳播，在保證檢測力度的前提下，市內各學區可以自行決定是否繼續保持學校開放。

葛謨還指出，在陽性率較低的地區，學校開放不是問題，市府和教育局也應該考慮需要出門工作的家長的需要。