我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美防長熱門人選：美軍須能72小時殲滅南海中國海軍

最高法院周二辯論歐記健保存廢 巴瑞克態度受矚目

紐約州大64校區取消春假 學生返校前須檢測、隔離一周

記者顏嘉瑩／紐約報導
擁有64個校區的紐約州立大學宣布將取消明年春假，並要求所有學生在2月返校前，進行新型冠狀病毒檢測並隔離七天。(取自馬拉特拉斯推特)
擁有64個校區的紐約州立大學宣布將取消明年春假，並要求所有學生在2月返校前，進行新型冠狀病毒檢測並隔離七天。(取自馬拉特拉斯推特)

擁有64個校區的紐約州立大學(SUNY)，近日宣布將取消明年春假(spring break)，並要求所有學生在2月返校前，進行新型冠狀病毒檢測並隔離七天；同時該校的春季班將於明年2月1日開始，校方並要求學生在到校上課時，需要戴口罩且保持社交距離

紐約州立大學系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)表示，疫情仍在全美延燒，近日紐約確診數更有增加跡象，SUNY已經制定一項全面計畫，以在流感季和春季班開始時，積極抗疫；「這樣的積極手段，將是讓學生在2021年初能回到學校上課的最佳機會。」

事實上，SUNY此前也要求學生在回家過感恩節前，都需提前接受檢測，只有獲得陰性結果才能順利離校，確保學生在回家後不會造成任何潛在的社區傳播。

在今年8月返校前，校方由於未要求學生提前檢測，導致部分校區出現群聚感染；擁有約6000名學生的安利安他分校(SUNY Oneonta)也因出現超過720例確診，於9月提前結束面授，改為全線上教學，該事件也導致分校校長辭職。

目前SUNY秋季班仍維持全面線上教學，暫定將於春季恢復面授課程；根據校方表示，自8月至今，已經完成了超過37萬個檢測，其中陽性率為0.48%，而校方也規定，在春季班開課後，任何一間分校只要在兩周內出現100宗確診案例，或陽性率超過5%，均須馬上停止實體課兩周。

編輯推薦

紐約州 檢測 社交距離

上一則

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

下一則

白思豪：紐約市已「非常接近」第2波疫情 經濟恐再停擺

延伸閱讀

戴口罩+勤洗手 紐約州流感患者大減

戴口罩+勤洗手 紐約州流感患者大減
安全帶新規上路 市警發中文視頻 提醒後座乘客

安全帶新規上路 市警發中文視頻 提醒後座乘客
明春英數考試 時間將縮短

明春英數考試 時間將縮短
疫情升溫／紐約州確診數、陽性率雙創新高

疫情升溫／紐約州確診數、陽性率雙創新高
紐約州新冠確診數、陽性率 雙創6月以來新高

紐約州新冠確診數、陽性率 雙創6月以來新高

紐約州日增確診破3000 機場嚴查外州訪客

紐約州日增確診破3000 機場嚴查外州訪客

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24
紐約州長葛謨認為，在白登宣誓就任前疫情將繼續肆虐，全美將度過漫長而糟糕的兩個月。取自joebiden.com

疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

2020-11-08 13:25
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？

英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋

川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋
川普控大選舞弊 葛理漢籲奮戰下去別認敗選

川普控大選舞弊 葛理漢籲奮戰下去別認敗選