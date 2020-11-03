總統大選投給誰？華裔夫妻開家庭辯論會

華裔家庭針對投票給誰在家舉行了辯論會。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)的趙麥克(Mike Zhao)先生去年成功入籍擁有了選舉投票 權，作為家中唯一可以投票的成員，一家人針對總統投票給誰舉行了家庭辯論會，並在3日清晨排隊代表全家將神聖一票投出。

趙麥克當日一早前往布碌崙貝瑞吉shore路投票站進行投票，他表示自己去年才成功入籍，此次是他第一次參加投票，對此感到十分激動。

作為家中唯一入籍的成員，他認為這一票應該代表全家意見，過去還因投票給川普 還是白登 和太太爭論了好幾個月，「太太支持白登，我則想投票給川普。」

趙麥克表示自己和很多華裔家庭一樣，雖然對川普過去執政表現不是很滿意，但是擔心民主黨太左，「我們在美華裔大部分是中產階級，辛苦工作努力繳稅是典型好市民，卻總是成為左傾民主黨政治犧牲品」；而她太太則非常擔心川普繼續執政將中美關係繼續激烈化，「她不斷跟我嘮叨中美關係緩和、移民政策放鬆對整個家庭的重要，我耳朵都快起繭子了。」

投票前一晚，趙麥克和太太最後認真開會就投票給誰進行了討論，趙麥克決定尊重太太的意見投票給白登，「雖然紐約是深藍州，投票給誰相信不會改變結果，但是我們還是很重視這一次投票機會，這不僅代表了我們在美國行使的權力，也是表達我們不願意再成為政治犧牲品的態度。」